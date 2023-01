Bár a TFSE paralimpiai bajnokának tavalyi évre meghirdetett világbajnoksága elmaradt, így is bőven akadt olyan verseny, amelyeken Luca ki tudott teljesedni.

– Annak ellenére, hogy a vb-t elhalasztották 2024-re, meg tudtam találni azokat a motivációs pontokat, amelyek mentén haladva egyre közelebb kerültem távolugrásban a hőn áhított hat méterhez – osztotta meg lapunkkal tavalyi sportélményeit paralimpiai bajnok távolugrónk, Ekler Luca. – Először a jesolói (5,74 méter), majd a párizsi Grand Prix-n is sikerült megjavítanom távolugrásban a parasportolók között tartott világcsúcsomat (5,82 méter). Ezek a stabil eredmények is mutatták, hogy közeledek a célom felé. A Honvéd Kupán elért 5,98 méteres eredményemmel pedig már csak két centiméterre vagyok a hat métertől, ez jelenleg az egyéni csúcsom. Annak is nagyon örültem, hogy az épek között szinte minden hazai versenyen tudtam javítani, vagy legalábbis az egyéni csúcsom környékén sikerült teljesítenem. Nagyon értékes győzelmet tudtam aratni a párizsi Grand Prix-n 100 méteres síkfutásban, ugyanis legyőztem a kategória világcsúcstartóját – fogalmazott a para atléta, akinek munkáját számos fórumon elismerték. Márciusban például megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést, novemberben a vasi Prima Gálán Ifjúsági Különdíjban részesült, majd pár nappal később az Év para atlétájának is megválasztották. Luca előtt kissé feltorlódtak a világbajnokságok, hiszen a 2022-es japán rendezésűt 2024-re tolták el, míg az idei évre meghirdetett vb-nek Párizs lesz a házigazdája.

– Erősen kérdéses, hogy a 2024-re halasztott japán vb mennyire lesz fajsúlyos, hiszen abban az esztendőben az Európa-bajnokságunk, illetve a paralimpia is Európában lesz – folytatta Ekler Luca. – Egyértelműen a párizsi vb lesz 2023. fő versenye, ahol már meg is lehet szerezni a paralimpiai kvalifikációt – az első négy helyezett gyűjtheti be a kvótát az ötkarikás játékokra. Nagyon fontos esztendő lesz idei, amivel már nagy lépést teszünk a következő paralimpia felé.

Luca jelenleg a téli alapozás végefelé jár. Augusztus-szeptember tájékán – hogy könnyebben hozza magát formába – már edzett, majd október elején vágott bele az alapozásba.

– Most már a vegyes felkészülési szezon tart, hiszen január végén, február elején kezdődik a fedett pályás versenyidény, ami nagyjából egy hónapot tesz ki, majd következik egy újabb felkészülés, amit a szabadtéri szezon követ. Korán lesznek a Grand Prix versenyek is, mivel elég korán, július 8-án kezdődik a párizsi para atlétikai vb, amelyen egyelőre még kérdéses, hogy milyen sprintszámokban állok rajthoz.