Az eseményen részt vett Michal Hipp vezetőedző, Szórád Csaba másodedző, Mészöly Géza szakmai vezető, Szántó Csaba vezető szakmai koordinátor, Szántó Erzsébet és Séllei Árpád ügyvezető igazgatók, Németh Milán csapatkapitány, Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője és Balogh Henrietta, a Haladás Viktória csapatkapitánya. A szurkolók szép számban jöttek és csak jöttek, a kezdésre nagyjából 80-an gyűltek össze.

Ács Mónika kommunikációs vezető felvezetője után Michal Hipp ragadta magához a szót. A vezetőedző megköszönte a szurkolóknak, hogy megtisztelték az ankétot. Hipp – magyarul – elmondta: amikor Szombathelyre jött, sokat beszélt a játékosokkal. Négy-öt olyan labdarúgó is volt a keretben, akik akkor is itt voltak, amikor először dolgozott a Halinál.

- Láttam a sorsolást, a következő négy fordulóban az első négy helyezettel játszottunk. Sokat edzettünk, nem véletlenül, mert elmondtam: ahogy edzünk, úgy játszunk. Nem voltak tehát véletlenek a későbbi eredmények. De nem vagyok teljesen elégedett, Békéscsabán a végén kaptunk gólt, Mosonmagyaróváron pedig kikaptunk.

Ezt követően Szántó Csaba mutatkozott be a szurkolóknak.

- Nagy öröm látni, hogy ilyen nagy létszámban jöttek a szurkolók az ankétra, ami azt jelenti, hogy Szombathelyen szeretik a futballt. Korábban Bécsben dolgoztam egy akadémián. Ami a Halit illeti, legfontosabb, hogy az Illés Akadémia tehetséges gyerekeit integráljuk a Haladásba. Nézem az Illés Akadémia edzéseit, figyelem a tehetségeket. Négy hete dolgozok itt, nagyon jól működő szakmai stábot ismertem meg, erős a kohézió a csapaton belül. És megvan a kohézió a stáb és a gárda között. Bízok abban, hogy ez a kohézió sikereket hoz tavasszal.

Majd Mészöly Géza vette át a mikrofont.

-Bízunk abban, hogy a csapat ott folytatja, ahol ősszel abbahagyta - így Mészöly. - Nagyon fegyelmezett volt a gárda, különösen St. Pöltenben tett ki magáért, ahol egy jó ellenfél ellen sikerült nyernünk. Mivel az utolsó három meccsen jól szerepeltünk és mert a felkészülés is jól sikerült, biztatóan nézhetünk a jövőbe. Szerencsére több vezér is van az öltözőben. például Németh Milán, Rácz Barnabás, Verpecz István. Ahhoz, hogy sikeresen szerepeljen a csapat, szükségünk van a szurkolók a támogatására.

- Az idősebb játékosok a gárda élére álltak, a többiek pedig beálltak a sorba, mindenki megtette, amit a mester kért – mondta Németh Milán. – Jó erőben vagyunk, sok munkát beletettünk a felkészülésbe. A mesternél nagyon fontos a fizikai erő, ez azért lényeges, hogy a meccsek végén legyen erőnk egy-egy cselt megcsinálni, ne az eredményt akarjuk tartani, hanem újabb gólokat szerezzünk. Nála fontos a sütemény. Hogy mi az? Először azt gondoltuk, tényleg édesség, de aztán kiderült, az edzések végi levezető köröket érti ezen. Szóval nála nagy ez a "sütemény"...

- Mindenkivel tudok kommunikálni, mindenki felé megvan az a stílus, hogy kinek hogy érdemes szólni. Az elején nehéz volt csapatkapitánynak lenni, de aztán beleszoktam ebbe a szerepkörbe, most már úgy érzem, mindenkit tudok kezelni. Amit régebben én kaptam kezdő játékosként, azt most már nem tehetem meg, ez már egy más világ – felelte Németh Milán a csapatkapitányi szerepet firtató kérdésre.

- Amikor 30 évvel ezelőtt a salakos pályán öten szaladgáltunk, csodálkozva néztek ránk, hogy lányok hogy futballozhatnak – mondta Markó Edina. – Aztán ebből lett is egy egyesület, a Viktória, aztán pár éve már Haladás Viktória néven szerepelünk – befogadott a Haladás-család. Megígérem, hogy nálunk is a munka az első, a munka ugyanis sosem hazudik. Ősszel minden megtörtént, ami megtörténhetett. Edzőt kellett váltanunk és nem tudtam nemet mondani a felkérésre. Örömteli, hogy az Illés Akadémia U19-es együttesében sok a tehetséges játékos. A tavalyi évben szép kupaezüstöt szereztünk és most is van esélyünk egy szép eredmény elérésére. Dr. Török Gábor szombathelyi származású MLSZ-elnökségi tag, az MLSZ női bizottságának elnökének mondását idézném: „Addig nem lehet valamit szeretni, amíg az emberek nem ismerik”. Várunk tehát mindenkit a stadionba a meccseinkre, ha ti eljöttök, akik most itt vagytok, az már egy szép létszám lesz.

- Nagyon nagy akarat és bizonyítási vágy van a csapatban, a munkát beleteszik a lányok, naponta kettőt edzenek – mondta Balogh Henrietta. – Jómagam a rehabilitációmat töltöm, de segítek a csapatnak, ahol tudok – most főleg a pályán kívül. Mindent megteszünk, hogy szép eredményeket érjünk el. Ha Milán azt mondta, nehéz kapitánynak lenni, akkor nekem kétszer olyan nehéz. Lévén, hogy nőkről van szó, őket nehezebb kezelni A fiatalokkal különösen nehéz, hiszen más generációról van szó, de megoldjuk. A tehetség bennük van, ebből kell kihoznunk a legtöbbet.

Ezt követően a szurkolók vehették át a szót, a drukkerek kérdeztek.

Gondolkodunk-e az NB I.-ben és a keret megerősítésében?

- Az átigazolás még tart, eddig is olyan játékost szerettünk volna igazolni, akit egyből betehetünk a csapatba. Bármi előfordulhat, de jelen pillanatban nincs ilyen futballista, akit meg tudunk szerezni. A cél az. hogy a Haladás visszakerüljön oda, ahol a helye van. Azt ígértük nyáron, hogy versenyben akarunk lenni a feljutásért. Egyelőre úgy vélem, a csapat a helyén van. Mindig nyerni nem lehet, de látjuk a csapaton belül az összefogást. Nagyon szeretnénk, hogy a tabella elején legyen a csapat, de ezt még ki kell várni. Hároméves programot kezdtünk el nyáron, most még csak félév telt el – mondta Mészöly Géza.

- Amikor idejöttem, 29 játékosom volt az öltözőben, ami nagyon sok – mondta Hipp. – Az egymás elleni játékban az edzésen például ugye csak 22-en játszhattak egyszerre. A létszámon csökkentettünk, akiket télen szerettem volna leigazolni, vagy szerződése volt, vagy nem akart Halihoz jönni. Nyilván az NB I. vonzóbb egy játékos számára.

Forrás: Unger Tamás

Milyen a feladatmegosztás Mészöly Géza és Szántó Csaba között? Mi a hároméves program végcélja?

-Természetesen az első osztály a cél – jelezte Mészöly Géza. - Hogy mennyi idő alatt sikerül? Reméljük minél hamarabb. Szántó Csaba nap, mint nap figyeli az utánpótlást. Jómagam inkább az elsőcsapattal foglalkozok, de Csaba is figyeli természetesen a felnőtt együttest. Jó a kapcsolatom Michal Hippel csakúgy, mint Szántó Csabával.

- Nézem az U17, U19 edzéseit, nézem a felnőttcsapat edzéseit, próbáljuk a fiatalokat beintegrálni a Haladásba – tudtuk meg Szántó Csabától. - Tavaly 6. volt a gárda, most 5.- szeretnénk lépésről-lépésre előbbre lépni.

Tavaly augusztus óta két ügyvezetője van a Haladásnak, ennek mi az oka?

- 2019 óta vagyok a Haladás kötelékének tagja, úgy, mint a Haladás VSE klubmenedzsere is – mondta Szántó Erzsébet. – A többségi tulajdonos Homlok Zsolt cégeiben mindenhol két ügyvezető van, így a Haladásban is. Közösen hozunk döntéseket Séllei Árpáddal, mindent megbeszélünk egymással, egy helyen dolgozunk. Én inkább a gazdasági részhez értek, ez a feladatom. Most egyébként nem anyagi okok miatt nem igazoltunk. Ha akadt volna olyan játékos, aki mindenben megfelelt volna, akkor lett volna rá pénz.

Van-e már elképzelés arra, hogy legyen átmenet az utánpótlás és a felnőttcsapat között?

- Két vasi megyei I.-es csapat van, jó esélyünk rá, hogy közülük az egyik feljut az NB III.-ba – fogalmazott Szántó Erzsébet. - Amennyiben vagy a Haladás VSE vagy a Király SE feljut, az nekünk ez szakmailag nagyon jó lenne. Bármelyik csapat jut fel, vele szeretnénk szoros szakmai együttműködést kialakítani. Ez segítené ezt a bizonyos átmenetet. Sok fiatal ment el, éppen emiatt, mert nem tudott hol futballozni. Viszont ha lesz NB III.-as gárda, akkor ezek a fiatalok tudnak majd hol játszani. Folyamatosan egyeztetünk a HVSE-vel és a Király SE-vel, Király Gáborral. Az a cél, hogy legyen második számú csapat.

Kik jöhetnek szóba az Illés Akadémia-játékosai közül, akik felkerülhetnek a Haladásba?

- Korábban sok gyerek elvándorolt a korosztályokban, pont ez az egyik feladatom, hogy ezt megállítsam. Most Mohos Barnabás és Katona István edz a felnőttcsapattal – mondta Szántó Csaba.

Miért voltak zártkapusak az edzőmeccsek?

- A stadionban nem tudtunk játszani, ezért maradtak az edzőpályák – mondta Szántó Erzsébet. – Az edzőpályákon viszont olyan feltételeknek kellett megfelelni, - még felkészülési találkozókon is - amelyek nem voltak teljesíthetőek. De aki odajött, nem küldtük el.

Ki a felelős azért, hogy öt év alatt nem volt gyepcsere és emiatt rossz állapotban van a gyep?

- A létesítmény állami tulajdonban van, ezért mi ezt nem tudjuk megválaszolni. Mi egyet tudunk tenni, amennyire lehet, vigyázunk a pályára. Az üzemeltetés egyébként a Haladás Sportkomplexum feladata. A lehetőségekhez képest amit tudtak, megtettek a dolgozók. De az energiaválság miatt senkinek sincs könnyű dolga – mondta Szántó Erzsébet.

Mennyire állnak készen a „katonák" (játékosok) a csatára?

- 26 tagú a keretünk, fizikai állapotunk nagyon jó, mentálisan rendben vagyunk, készen állunk – felelte Németh Milán.

A csatárok - például Borvető Áron, Lencse László - mennyire újulnak meg a tavasszal?

- Az első nyolc fordulóban hat gólt szerzett a csapat és csak egyszer nyert – tekintett vissza Michal Hipp. – Az öltözőben azt mondtam, hogy hazai pályán nyerni kell. Aktív játék kell, megvannak hozzá a megfelelő emberek. Amikor jöttek a győzelmek, nem változtattam a csapaton. Rácz Barni például nyolc gólt lőtt és mellette adott 11 kulcspasszt. Fontos. hogy a meccs az edzés tükre.

Este fél nyolc tájban ért véget a másfél órás, jó hangulatú ankét.