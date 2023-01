A Komáromot (21-28), a PEAC-ot (28-25) és a Gárdony-Pázmánd NKK-t (25-28) búcsúztatva jutott el a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia a női kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójába, amelynek során Pődör Zoltán együttese az elsőosztályú Alba Fehérvár gárdáját fogadja. Korábban az NB I.-ben rendre szoros meccseket játszottak egymással a felek, hasonlóra számítanak most is a vasiak. A szombathelyiek Alba elleni hazai mérlege bizakodásra adhat okot, hiszen legutóbb 2022-ben, valamint 2021 tavaszán is legyőzték a fehérváriakat az Arénában.

– Nagyon készülünk erre a találkozóra, rendkívül jól passzol ez a mérkőzés a felkészülésünkbe a soron következő bajnokik előtt, hálásak vagyunk a Fehérvárnak, hogy nekik is megfelelt ez a hétvége – nyilatkozta a klub közösségi videócsatornáján Pődör Zoltán, az SZKKA vezetőedzője. – Úgy edzettünk, mintha egy bajnokira készültünk volna, teljes erőbedobással akarunk nekikmenni, abban bízom, hogy fel tudjuk velük venni a versenyt. A meccs végén pedig remélhetőleg egy továbbjutást érő eredménynek örülhetünk. Igyekszünk minden megtenni azért, hogy kiszolgáljuk a kilátogató szurkolóinkat.

A szombathelyiek az NB I/B negyedik helyéről várják a bajnokság folytatását a rövid téli szünet, míg az Alba három győzelemmel, két döntetlennel és öt vereséggel az élvonal nyolcadik helyén tanyázik. A fehérváriak a Békéscsabát, az MTK-t és az Érdet tudták eddig legyőzni, legutóbbi meccsükön döntetlent játszottak odahaza a Vác csapatával. Legjobb góllövőjük a tavaly még Szombathelyen játszó Katarina Stosics 46, valamint Tamara Smbatian 39, Varga Emőke 32 góllal.