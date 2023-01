Nyolc csapat vett részt a X. Andante retró öregfiúktornán a Szent Gotthárd Általános Iskola tornacsarnokában. Érkeztek csapatok Szombathelyről, Zalaegerszegről, Katafáról, és természetesen helyi, szentgotthárdi együttesek is parkettre léptek. A szervezők két csoportba sorsolták a mezőnyt, ahol az izgalmas és kiélezett mérkőzések után az A csoportból a Katafa és a Hétház, míg a B kvartettből az All Stars Szentgotthárd és a Profikolor jutott az elődöntőbe. Az első elődöntőt magabiztosan 3-0-ra nyerte a Hétház a Katafával szemben, míg a másik mérkőzésen a rendes játékidőben döntetlen született, majd büntetőpárbajban az All Stars Szentgotthárd jutott tovább.

A bronzmérkőzésen ismét büntetők döntöttek, amelyeket a Profikolor értékesített jobban, és így bronzéremmel zárta a viadalt. A döntő nagy küzdelmet és izgalmakat hozott az All Stars Szentgotthárd és a Hétház meccsén, a rendes játékidőben nem jutottak dűlőre a csapatok, így itt is a büntetők döntöttek. Végül az All Stars Szentgotthárd bizonyult jobbnak, így megnyerte a viadalt. A győztes csapat névsora: Catómió János, Neizer Péter, Császár Tamás, Konkolics Attilla, Soós Krisztián, Steiner Zsolt, Tóth György, Szabó Tibor, Nagy Krisztián, Kovács Attila. A szervezők ezúttal is díjazták a legjobban szereplő játékosokat. A gólkirály Nagy Zsolt (Hétház), a legjobb kapus Mikos Károly (Profikolor), míg a legjobb játékos Vajda Róbert (All Stars Szentgotthárd) lett.