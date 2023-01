A nagymizdóiak az ősszel vívott 11 bajnoki során hat alkalommal nyertek, ötször kikaptak, döntetlent nem játszottak és 12 pontot gyűjtöttek. Öt pontra vannak az első és nyolcra az utolsó helytől – azaz az élmezőny közelebb van számukra, mint a kiesőzóna. Polgár Károly játékos-edző együttese tehát nem zárt rossz szezont, ám Tompa István, a csapat játékosa és szakosztályvezetője amondó: előbbre is végezhettek volna.

–A szezon előtt Rejtli László eligazolt, viszont Nagy József visszatért közénk, így összességében nem változott a csapat erőssége – jelezte Tompa István. – Meggyőződésem, ha nem lett volna ennyi hiányzónk ősszel, a hatodik helynél előbbre zárjuk az őszt. A keret erősségét tekintve az első négyben a helyünk A munkahelyi elfoglaltságok miatt azonban gyakran foghíjasak voltunk. Az ősz első fele gyengén sikerült, ekkor sokan hiányoztak, aztán ahogy kiegészültünk, az eredmények is javultak. Sokat számított, hogy az utolsó három meccsünket megnyertük, ilyen szempontból talán rosszkor is jött számunkra a téli szünet. Legjobb meccsünk az utolsó, Halogy elleni hazai találkozó volt, amelyen 3430 fát ütöttünk. Értékes a köztudottan nehéz soproni pályán elért sikerünk is. Ami az összfát illeti, hazai pályán – az ősz első felében – elmaradtunk a várttól, később aztán már jöttek a 3300-3400-as fák. Egyénileg senkit sem tudnék kiemelni, valamennyi játékos tette a dolgát, de extra teljesítmények ezúttal nem voltak.

– Mivel hazai pályánk, a VAOSZ bezárt, így ott az edzéseket is csak akkor tudjuk elkezdeni, ha ismét kinyit – jelezte Tompa. – A tervek szerint február második felétől lehet ismét edzeni a VAOSZ-ban. De addig is készülnünk kell valahol, egyelőre nem kristályosodott ki, hogy addig melyik pályán tréningezünk. Mivel télre sok tekepálya bezárt, így egyelőre azt sem tudjuk, hol és mikor rendeznek majd versenyeket, illetve kikkel tudunk edzőmeccseket vívni. Tavasszal mindenesetre előbbre szeretnénk lépni a tabellán, az első négy hely valamelyike a célkitűzés.