Az elmúlt szezonhoz hasonlóan a mostaniban is három vasi alakulat szerepel az NB II.-es röplabdabajnokságokban. A nőknél a Haladás VSE alakulata 12 mérkőzéséből 10-et nyert meg és mindössze kétszer kapott ki, így szorosan a Kispest nyomában a második pozícióból várja a folytatást.

– Mint ismert, nekünk új csapatot kellett építenünk – tekintett vissza a szezonkezdetre Dr. Mucsi Péter, a Haladás VSE csapatának vezetőedzője. – Az alapozást korán kezdtük még a nyáron és aztán viszonylag jól kezdtük a bajnokságot. Játékunk ugyan még messze nem azt a formát tükrözte, amit el akarunk érni, de ez mégiscsak egy hosszantartó folyamat, amihez sok türelem, alázat és kitartás kell. Szerencsére szépen jöttek a jó eredmények és bár elszenvedtünk két vereséget, ettől függetlenül abszolút pozitívan értékelem a mögöttünk hagyott fél szezont annak ellenére is, hogy időközben változtatnunk kellett a szerkezetünkön, mivel a második találkozónkon elveszítettük egyik legponterősebb játékosunkat, Németh-Takács Bernadett lesérült. A nehézségek dacára jól teljesítettek a lányok, egyedül a Tatabánya elleni idegenbeli meccsünk miatt lehet hiányérzetünk, de benne van a pakliban, hogy olykor semmi sem akar összejönni. Amit lehetett, azt beletettük ebbe a bajnokságba és alapvetően jó élményekkel gazdagodtunk. Szép jövő előtt állunk, folytatnunk kell ezt az utat és akkor reményeink szerint minden úgy sikerül, ahogy azt korábban elterveztük. Célunk egyértelműen a felsőházi rájátszás.

A SZoESE női együttese 12 mérkőzése során háromszor aratott diadalt és kilencszer maradt alul, így Bodzer Attila lányai a 10 csapatos bajnokság tabelláján a nyolcadik helyen tanyáznak.

– Elsődleges célunk az volt, hogy egy egységes, ütőképes csapatot hozzunk létre – mondta Biróné Dr. Ilics Katalin, a Szombathelyi Egyetemi SE női röplabda szakosztályának vezetője. – A lányok igyekeztek ennek eleget tenni, mind a felkészülés, mind pedig a mérkőzések során próbáltak a lehető legjobban teljesíteni. Ami a tavaszt illeti, nehéz helyzetben vagyunk azáltal, hogy az egyetem bezárt és nem tudjuk látogatni a saját sportcsarnokunkat, így a felkészülésünk nehézkessé vált. Február 27-ig egészen biztosan nem tudunk a saját termünkben edzeni, így egy másik helyszínen próbálunk felkészülni, hazai mérkőzéseinket pedig várhatóan majd egy harmadik teremben tudjuk megrendezni.

A SZoESE férfi alakulata nagy változáson ment keresztül, Szabó Gábor gárdája 11 lejátszott meccse után a 10 csapatot számláló bajnokság tabellájának kilencedik pozíciójában állomásozik.

– A nulláról kezdve már most érezhetően messzire jutottunk – értékelt Szabó Gábor, a Szombathelyi Egyetemi SE férfi röplabdacsapatának játékos-edzője. – Az alapoktól kezdve – gondolok itt a forgásrendszerre és minden egyébre – kellett építgetnünk az együttest, amelynek legtöbb tagja meglehetősen motivált. Az első öt találkozónk abszolút a tanulás jegyében zajlott le, de aztán egyre inkább mutatkoztak a fejlődés jelei és az őszi szezon végefelé már rutinos NB II.-es csapatokra is komoly veszélyt jelentenünk, sőt, az élmezőnyhöz tartozó győrieket saját otthonukban tudtuk elkapni. Abban bízom, hogy fejlődésünk töretlen marad és januártól jönnek a jó eredmények, ami által az 5-6. helyért tudunk majd küzdeni.