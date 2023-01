A nevezések lezárultak, sőt a fő szervező, Kovács Zoltán már a sorsolást is lebonyolította, kialakultak a csoportok. Az idén húsz csapat áll rajthoz, és a hagyományoknak megfelelően az ország minden részéből érkeznek futballisták – a vasiak mellett többek között soproni, győri, siófoki, tapolcai, zalaegerszegi gárdák is számot adnak tudásukról, felkészültségükről. De ott lesz a mezőnyben a 2022-es Szilveszter Kupa három dobogósa: a győztes Futer Tűzifa, a második Petrovics Apartmanház, illetve a bronzérmes Tutto Bene Scarpe Black Jack FC. A tapolcai Vektorbau címvédőként érkezik, pályára lép továbbá a kétszeres bajnok Buntstift is. A büki torna rangját kiválóan érzékelteti, hogy a győztes kvalifikálja magát az Országos Minifutball-szövetség országos döntőjére – nagy meccsekre van kilátás.

Csoportbeosztás (1×18 perc, 5+1 fő), A csoport: Tutto Bene Scarpe Black Jack FC (Bük), Fociszak FC-Martini Car (Szombathely), Avadoo Design (Sopron), Jugend (Körmend), Cristiano Pizzeria (Szombathely). B csoport: Futer Tűzifa (Celldömölk), Petrovics Apartmanház (Bük), Cemix Hungary Kft. (Ajka), Unicum Kft. (Vép), Brick Bistro (Sárvár). C csoport: FC Buntstift (Kőszeg), Cső Lavina (Győr), Vauhaus (Siófok), Desperado Söröző (Szombathely), Gizu és Barátai (Szombathely). D csoport: Vektorbau Invest (Tapolca), Szépségben Meghalni (Pilisvörösvár), Budai Bádog (Körmend), Afrika Sun Team (Zalaegerszeg), Szikra Autókozmetika (Szombathely). Szombaton az A csoport nyitja a programot, 8 órakor kezd, a B csoport 11.20-kor, a C csoport 14.40-kor, végül a D csoport 18 órakor lép pályára – az utolsó meccs 21.20-kor ér véget. Minden csoportból az első három helyezett jut tovább. A szombati csoportmeccsek után rögtön sorsolnak a szervezők, és kialakul négy darab hármas csoport.

Minden csoportba bekerül egy első, egy második és egy harmadik helyezett a szombati csoportkörből – akik egy csoportban voltak, azok nem kerülhetnek ismét össze. A vasárnapi középszakasz csoportmeccsei után minden hármasból az első két helyezett jut tovább. A negyeddöntős párosítás sorsolás után alakul ki, innen pedig már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna. Vasárnap 10 órakor kezdődik az első meccs, a döntőt 17.30-kor rendezik