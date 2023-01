Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány öt versenyzőt nevezett a tavalyi évet lezáró országos seregszemlére: Lakotár Hanna (52 kg), Stark Réka (63 kg), Sallay Tamás (75 kg), Pap Erik (80 kg), Szabó Bence (86 kg) – a csapatot Finesz Ernő és Szili István irányította edzőként.

Lakotár Hanna címvédőként indult el az ob-n – és be is gyűjtötte az aranyérmet. Először az ajkai Országi Sárát verte meggyőző fölénnyel, majd a kőbányai Sipos Hajnalkát győzte le a döntőben. Hanna már harmadik felnőtt magyar bajnoki címét gyűjtötte be – összességében pedig nyolcadik elsőséségét. Stark Rékát a sorsolás először a debreceni Mátrai Petrával hozta össze, aki ellen tovább lépett. Majd a döntőért a sokszoros válogatott Budai Viviennel mérkőzött meg, szoros meccset vívtak a lányok, a rutin győzött, pontozással diadalmaskodott a debreceni bunyós. Réka bronzérmesként zárt. Sallay Tamás a későbbi magyar bajnok – ukrán származású – Akilov Pylyp ellen lépett ringbe, fejet kellett hajtani a nagyobb tapasztalat előtt. Pap Erik Vánczku Attila (Ópályi) ellen kezdett, technikás, szép ökölvívást bemutatva, de végül kikapott. Szabó Bence első körben a csepeli Anselment Adriánt verte magabiztos ökölvívással, majd a többszörös magyar bajnok vasasos Tallosi Péterrel mérkőzött az éremért. A fiúk szoros meneteket bokszoltak, végül Bence pontozással kikapott, így maradt számára az ötödik hely.

Forrás: Alpokalja Küzdősport Alapítvány

– A csapat egy versenyző kivételével szárnyaikat bontogató fiatalokból állt – összegzett Finesz Ernő, kőszegi Alpokalja Küzdősport Alapítvány vezetőedzője. – Lakotár Hanna címvédőhöz méltó teljesítménnyel gyűjtötte be újabb aranyérmét. Stark Réka is remekül bokszolt, szépen csillog a bronzérem. Sallay Tamás számára kedvezőtlenül alakult a sorsolás, rögtön az első körben megkapta a későbbi bajnokot. Pap Erik esete előtt értetlenül állók, ugyanis a vezetőbíró úgy számolt rá a versenyzőre, majd szüntette be a mérkőzést, hogy Erik találat el az ellenfelét... Szabó Bence az ob-n vívta pályafutása első felnőtt mérkőzését, ennek ellenére mindenki szerint előrehozott döntőt bokszolt – alaposan megnehezítette esélyesebb ellenfele dolgát. Gratulálok versenyzőinknek, a felkészítő edzőiknek!