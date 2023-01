A rangadó első 30 perce élvezetes meccset eredményezett hazai szempontból, jól működtek a támadások, hátul pedig stabilan állt a fal, aminek köszönhetően a 10. és a 19. perc között nem talált be a Vasas az SZKKA kapujába. Magabiztosan hozta az első félidőt a Szombathely, a másodikban viszont semmi sem úgy alakult, ahogy a vasiak szerették volna.

– Több poszton sem úgy teljesítettünk, ahogy ez a rangadó megkívánta volna – tekintett vissza a találkozóra Pődör Zoltán, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia vezetőedző. – A Vasas belekényszerített minket a lassú, körülményes felállt védekezésű játékába. Azt beszéltük az elején, hogy futnunk kell, mert azt nem fogják bírni. Ezt az utolsó nyolc percben tudtuk megvalósítani, amikor már a lehetetlennel próbáltunk dacolni és kezdtünk visszajönni a meccsbe. Azt a rohamot előbb kellett volna indítanunk. Összességében a második félidőben nem működött a védekezésünk és nem tudtunk gyors támadásokat vezetni. A 40. és az 50. perc között dőlt el a meccs, ami már mondjuk eldőlhetett volna az első félórában is, csak éppen a javunkra, amikor közel 10 percig nem talált be a Vasas. Ha akkor nemcsak hárommal, hanem legalább öttel-hattal elhúzunk és úgy zárjuk le a félidőt, könnyen lehet, hogy most más a hangulatunk. Kulcsfontosságú volt, hogy mi többet hibáztunk hátul és a befejezésekben, mint a Vasas. A kapusteljesítményünk sem volt meghatározó, mindössze nyolc lövést sikerült hárítani szemben az angyalföldi 13-mal. Belső posztokon sem voltunk erősek. A jobb szélen Horváth Anna, illetve középen Rebeka nyújtott rangadóhoz méltó teljesítményt, rajtuk kívül sajnos mást nem tudok kiemelni. Tapasztalat alapján mondhatom, hogy mindig az a csapat nyer, amelyik megszerzi a kipattanót, de nem úgy, hogy a kezébe hullik. Volt legalább 3-4 olyan kipattanó labda, amelyekre még csak nem is mozdultunk rá. Korábban, már az Algyő ellen is intő jel volt a sok hiba, csakhogy ami ott belefért, az a Vasas ellen már nem.

Pődör Zoltánék nehéz, rangadókkal teli sorozat előtt állnak, egymás után négyszer játszanak idegenben az elkövetkező hetekben. Sorrendben a Komárom, a Vasas, a Kecskemét, és a Pénzügyőr fogadja az SZKKA-t.

– Semmi nem dőlt el, mindössze annyi történt, hogy a bajnoki címért zajló versenyfutásban a Vasas kényelmesebb pozícióból várhatja a folytatást, míg mi kényszerhelyzetbe kerültünk. Ez az, amit én a rangadó előtt el akartam kerülni. Közvetlen mögöttünk elhelyezkedő riválisainkkal szemben nem veszíthetünk pontot a jövőben. Ezt a meccs után az öltözőben is elmondtam a lányoknak, hogy innentől kezdve nem szabad hibázni. Komoly teher ez fiatal csapatunk számára, de eltökélten hiszünk abban, hogy meg tudjuk valósítani céljainkat.