Március végén Dortmundban az IBO nagyközépsúlyú eliminációs ütközet keretében lépett kötelek közé a szervezet interkontinentális bajnoka, Szili István. A kőszegi származású, de hosszú évek óta Svájcban élő 39 éves bokszoló ellenfele a korábbi többszörös világbajnok német legenda, Felix Sturm volt - ám a parádés erőnléttel rendelkező, roppant tudatosan bunyózó Szili felőrölte ellenfelét, és pontozásos győzelmet aratott.

A nagy bravúrt bemutató Szili profi mutatója ezzel 26 győzelemre (ebből 14 KO/TKO), két döntetlenre, két vereségre módosult - előző hat összecsapását megnyerte. A mérkőzés után a kőszegi ökölvívó lapunknak elmondta, hogy két mérkőzésre írt alá, és Sturm legyőzésével az IBO-világelső kihívójává lépett elő. A világbajnoki címért a veretlen angol Lerrone Richards lett volna az ellefele, a tervek szerint nyár végén, ősz elején mérkőztek volna meg, ám az összecsapás elmaradt.

– Mozgalmas, mondhatni zűrös hónapok állnak mögöttem – árulta el a napokban a 40. születésnapját ünneplő, éppen Thaiföldön pihenő-edzőtáborozó Szili István. – Lerrone Richards éppen menedzsmentet váltott amikor velem kellett volna összecsapnia, az előző ügynöksége azonban bíróságra vitte az ügyet - így nem bokszolhatott. Egyre húzódott a mérkőzés, végül az IBO Richards nélkül írta a címmeccset, amire nekem adott négy hét felkészülést. Ebbe természetesen nem mentem bele, az én koromban ugyanis három hónapos felkészülésre van szükségem. Ezután Felix Sturm szeretett volna egy visszavágót, amit elvállaltam volna. Azonban Felixnek is van egy folyamatban lévő bírósági ügye, börtön fenyegeti – így pedig nehéz tervezni.

– Bár az elmúlt időszakban kevés meccsem volt, ennek ellenére még mindig jó helyen állok az IBO ranglistáján, elvileg megtalálhat egy komoly mérkőzés - folytatta Szili István. - De nem tartom valószínűnek, valamint én sem tervezek már sokáig a profi bokszban. Bár jó erőben vagyok, és fejben is rendben vannak a dolgok - nem véletlen, hogy az utóbbi hat mérkőzésemet megnyertem, több esélyesebb, fiatalabb riválisomat is legyőztem. Ugyanakkor 40 évesen már figyelnem kell az egészségemre – továbbá a civil életem is fel van építve. Az biztos, hogy Felix Sturmnak megadom a visszavágás lehetőségét – ennyivel tartozom neki, tartozom a sportágnak. Ha befejezem a profi bokszot, nyugodt szívvel hagyom majd abba, szép sikereket értem el a ringben, büszkén akasztom szegre a kesztyűt.

– Ugyanakkor jelen pillanatban is edzésben vagyok, naponta háromszor is tréningezem Thaiföldön, készen akarok állni, ha mégis megtalál egy komoly kihívás – zárta szavait Szili István.