A koronavírus-járvány megfékezése érdekében 2020 márciusának végén a játékosok, szurkolók egészségét szem előtt tartva döntött a hazai kosárlabda-szövetség a bajnokság befejezéséről. Az Egis Körmend – bár nagy reményei voltak a bajnoki szereplést illetően – elfogadta a döntést, akkori légiósai – Wesley Person, Frank Turner, Jordon Varnado, Travis Taylor – pedig egytől egyig hazautaztak. Justin Edwards elsőként hagyta el Magyarországot, és repült haza Kanadába.

– Nagyon rosszul érintett, hogy véget ért a bajnokság, hiszen jó eséllyel pályáztunk a bajnoki címre. Egyre jobban összeszoktunk, és mindig jobban és jobban teljesítettünk – összegezte gondolatait akkor közösségi oldalán a kosárlabdázó. A ma már 30 éves kanadai játékos a tavalyi szezonban az ABA Ligában szereplő montenegrói SC Derby csapatában kosárlabdázott, ahol közel kilenc pontot, négy lepattanót és két gólpasszt átlagolt mérkőzésenként.

Ezzel együtt az Egis Körmend csapatának el kellett köszönnie Brandon Parrishtől, akinek szerződését ugyan szerették volna meghosszabbítani, a játékos azonban mindenképpen haza akart utazni. A visszatérése dátumában pedig a vezetőség nem tudott megegyezni vele. Brandon Parrishnek a vasi piros-feketék további sok sikert kívántak a karrierjéhez.

– Először is szeretnénk megköszönni Brandon Parrish munkáját, amit a csapatért tett, egy remek srác, akit szerettünk volna ugyan marasztalni, de nem sikerült megegyeznünk néhány dologban – fogalmazott a klub közösségi oldalán Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Sok sikert kívánunk neki a további karrierjébe. Mindenképpen egy olyan játékost szerettünk volna igazolni, aki több poszton is bevethető, tapasztalt, ismeri a magyar bajnokságot. Ezért esett a választásunk Justinra, aki már bizonyított nálunk és ismeri a közeget. Nagyon bízunk benne, hogy karakterével a még jobb csapategység kialakításában is szerepet tud vállalni. Biztos vagyok benne, hogy érkezésével komplettebb és sokoldalúbb lesz a játékunk – zárta szavait a Rába-partiak trénere.