Egy esztendővel ezelőtt fényes sikerekkel tértek haza az egyesült államokbeli Lake Placidben rendezett egyetemi gyorskorcsolya világbajnokságról a szombathelyi Savaria Speedskating Team versenyzői, Mercs Abigél és Bejczi Botond, akiknek legkiemelkedőbb eredménye a mix-váltóban begyűjtött ezüstérem volt. Abigél emellett a tömegrajtos versenyre is kellőképpen felszívta magát, amelyen végül a dobogó legalsó fokára állhatott fel. 2022-ben jócskán túlszárnyalták a szombathelyiek előzetes várakozásaikat. Érthető módon idén nagy tervekkel utaznak ki.

– A tavalyi év tényleg nagyon jól sikerült , rendkívül pozitív élményekkel tértem haza, ezért reménykedem abban, hogy az idei hasonlóan jó eredményekkel zárul majd a részünkről – fogalmazott Mercs Abigél. – Nagyon tetszett a pálya, a körülmények, a hangulat, elképesztő hatást gyakorolt rám az esemény miliője, ami felspannolt. Ami a mostani versenyt illeti, szerencsére minden nap csak egy távunk lesz. 500, 1000, 1500, 3000 méteren és mass startban állok rajthoz egyéniben. Ezek közül mass starton mindenképpen érmet várok magamtól, hiszen tavaly ebben a számban szereztem bronzérmet, illetve az 1500 és a 3000 méteren is előbbre szeretnék végezni, mert a hosszabb távok nekem jobban fekszenek. Az egy évvel ezelőtti mix váltós sikert is jó lenne megismételni Botival. Jó állapotban érzem magam, sok időt tudtam most a családommal tölteni, amire nagy szükésgem volt, hiszen az idei szezonban eddig nem úgy sikerültek a versenyek, ahogy szerettem volna. Talán most ez a lelki feltöltődés sokat segít majd nekem Lake Placidben.

Bejczi Botond társához hasonlóan nagy reményekkel várja az egyetemi vb-t, különösképpen a mix váltót, amelyben mindenképpen dobogón szeretne végezni Abigéllel. Egyéniben pedig az 1000 és 1500 méteres távokra készül a Savaria Speedskating Team versenyzője. Ezek mellett Botond megméretteti magát a tömegrajtos versenyen, illetve az 500 méteres távon is.

– Tavaly a tömegrajtos versenyen alulteljesítettem magamhoz képest, az egyéni távokkal elégedett voltam, de idén jobb lenne még előbbre végezni, mert érzem, hogy van előrelépés az 1000 és 1500 tekintetében – vázolta terveit Bejczi Botond. – Most előreláthatólag melegebb időnk lesz, mint egy éve, amikor meg kellett küzdenünk a -15 fokkal is. A helyszín patinája biztosítja szerintem idén is a remek hangulatot.

Mercs Abigél és Bejczi Botond csütörtökön utazik el az egyetemi gyorskorcsolya világbajnokságra, amely január 22-ig tart majd.