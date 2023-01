A hagyományoknak megfelelően a csákánydoroszlói Gyöngygolyó Tekéző adott otthont a kőszegi székhellyel működő Magyar Snapszer Szövetség szezonnyitó egyéni snapszertornájának. Csákánydoroszlóban mindig népes létszám ült asztalhoz, de az idei 40 fős mezőny részvételi rekordnak számít – ebben talán ez is közrejátszott, hogy a csákányi versenyen értékes ranglistapontokat szerezhettek az országos döntőre pályázó kártyások (az ide év végén ugyanis már csak azok vehetnek részt a döntőben, akik elegendő ranglistapontot gyűjtenek össze a kiemelt versenyeken). Rengeteg ismert arc ült asztalhoz, de sok új versenyzőt is köszönthettek a szervezők – egyre nő a snapszerosok létszáma. Fiatal és tapasztalt játékosok is kártyát fogtak a kezükbe.

Hét hatfős és egy négyfős csoportban kezdődtek meg a mérkőzések, majd a csoportkör után, miután 16 főre fogyatkozott a létszám, már egyenes kieséses rendszerben zajlott a küzdelem. a roppant izgalmas, színvonalas és változatos tornát végül a rutinos szombathelyi kártyás, Tuczai Miklós nyerte meg. Az ezüstérmet a legjobb hazai zsugás, a csákánydoroszlói színeket képviselő Tomasics László gyűjtötte be – aki egészen elképesztő menetelés végén, nyolc nyertes parti után jutott a döntőbe. A dobogó harmadik fokára a soproni Halász Imre állhatott fel, míg a negyedik helyezett Lange József lett Alsónémediből.

– Minden versenyzőnek gratulálunk, nagyszerű, színvonalas szezonnyitót hoztak össze a résztvevők – összegzett Táncsics Péter, a Magyar Snapszer Szövetség elnöke. – A házigazda Sütő Zsoltnak, és csapatának pedig külön köszönetet mondunk az utószilveszteri hangulatért. Soha rosszabb évkezdést!