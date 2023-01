A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az elmúlt években a magyar bajnokság meghatározó – ha nem a legjobb – csapatává nőtte ki magát. A legutóbbi öt bajnoki döntőben ott volt a sárga-fekete gárda, a legutóbbi három kiírást pedig meg is nyerte. És közben egy Magyar Kupa-trófea is bekerült a vitrinbe. A szombathelyi élcsapat ráadásul hosszú ideje jelen van a nemzetközi porondon – szép eredményekkel emeli a magyar kosárlabda presztízsét szerte Európában. Kezdetben a FIBA Európa Kupában „edződött” a gárda, az utóbbi négy szezonban azonban már a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt. A 2022/2023-as szezonnak természetesen címvédőként futott neki – a címvédés reményében. Ennek megfelelően teljesített, így a rövid téli szünetet a tabella élén tölti (13 győzelemmel, egyetlen vereséggel).

– Nem vitás, hogy szép, roppant eredményes korszakot él a klub – mondta Gráczer György, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárlabda-csapatának ügyvezetője. – Örömmel emlékszem vissza a tavalyi szezonra is, amikor sikerült hat válogatott játékost Falco-mezbe öltöztetni – ilyenre talán a régi legendás Honvéd volt képes, még a magyar kosárlabda hőskorában. Jól muzsikált a tavalyi csapatunk – és szemre is tetszetősen játszott. A bajnokságot úgy nyertük meg, hogy szinte végig a tabella élén álltunk, végül 29 győzelemmel, 5 vereséggel zártunk – ami igazán figyelemre méltó teljesítmény. A fokozta a szurkolóink örömét, hogy a döntőben éppen a megyei rivális Körmendet győztük le. Ráadásul a fináléban két háromszoros bajnok csapott össze – a Falco most már négyszeres bajnok. Parádésan teljesített csapatunk a nemzetközi porondon is. A Bajnokok Ligájában – 5 győzelemmel, 1 vereséggel – megnyertük a csoportkört, és első magyar csapatként jutottunk a legjobb 16 közé! Ahol szintén nyertünk egy meccset. Felejthetetlen szezon volt a 2021/2022-es!

Perl Zoltán vezéregyénisége a csapatnak

Fotós: © Unger Tamás

– Nyáron aztán nagy átalakulások voltak a csapat háza táján – folytatta Gráczer György. – Többek között négy válogatott játékosunk távozott – de azt azért tudtuk, hogy ez az állapot nem sokáig tartható. Ráadásul nagyszerű játékkal hívták fel magukra a figyelmet a srácok. Golomán, Váradi és Benke légiósnak állt, mindannyian erős bajnokságokba igazoltak. Somogyi azonban meglepett, és személyesen is rosszul esett a döntése – ugyanis a nálunk garantált szakmai előrelépés, személyes fejlődés helyett azt az Albát választotta, amely nem vállalta a nemzetközi megmérettetést. Keményen dolgoztunk a nyáron, hogy összehozzunk egy ütőképes csapatot, például négy légióst kell igazolnunk. De úgy tűnik, hogy jól dolgoztunk, ugyanis az idei csapat is jól teljesít.

A Falco szurkolói minden mérkőzésen kitesznek magukért

Fotós: © Cseh Gábor

Pedig a teljes keret mindössze 10 nappal a bajnoki rajt előtt találkozott. A BL-ből ugyan a csoportkör után 4 vereséggel és 2 győzelemmel búcsúztunk. De nem vagyunk csalódottak, ugyanis tisztában voltunk vele, hogy a mindenkori BL-szereplésünk legnehezebb sorsolását kaptuk, hiszen a Strasbourg francia, a Murcia spanyol, a Bursa pedig török élcsapat. És kétszer is egylabdás meccset buktunk el – kis szerencsével akár bravúrt is elérhettünk volna. A bajnokságban azonban kifejezetten jól teljesít a gárda.

– Természetesen a címvédés a célunk – szögezte le Gráczer György. – Fontos számunkra a Magyar Kupa is, de ha rangsorolnom kell, akkor nálam a bajnokság élvez prioritást – ugyanis szeretnénk jövőre is a BL-ben szerepelni. Anyagilag rendben van a klub. Visszatért névadónak a Vulcano, és további három komolyabb támogató is csatlakozott a közösségünkhöz – ennek, valamint a tulajdonos város gondoskodásának köszönhetően a jelenlegi gazdasági helyzet, az elszállt rezsiárak, a forint árfolyamingadozása ellenére is stabil anyagi lábakon állunk. A szurkolókkal jó a klub kapcsolata, rendre telt ház előtt lép pályára a csapatunk – több mint 1400 bérletesünk van. Ennek megfelelően bizakodva várom a bajnoki szezon folytatását!