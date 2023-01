A címvédő, listavezető Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 15 győztes bajnoki után fogadta szombaton a hullámzó szezont futó – ám edzőváltáson átesett, megerősített – Debrecent. Esélyesként lépett pályára, de végül a DEAC nyert 81-75-re – a forduló meglepetését szolgáltatva. Igaz, a Falcóból ismét hiányzott a triplagyáros Raymond Cowels, és a magyar magot erősítő Krivacsevics Márkó.

Sok idő azonban nem jutott a „kesergésre”, ugyanis zsúfolt menetrend, szerdán ismét pályára lép a vasi alakulat. Azt a Paksot fogadja, amely óriásit javult az elmúlt években mutatott teljesítményéhez képet, negyedik a tabellán. Előző három bajnokiját (Kaposvár, Sopron, Nyíregyháza) behúzta, és az is figyelemre méltó, hogy idegenben is begyűjtött már öt győzelmet (Nyíregyháza, Kecskemét, Oroszlány, Szeged, Sopron). Az ASE egyik legponterősebb játékosa az amerikai irányító, Deon Edwin, de a magas poszton játszó honfitársa, Atkinson Paul sem marad adós a kosarakkal, továbbá a rutinos válogatott center, Eilingsfeld János is kiváló szezont fut. November végén a felek nagyot csatáztak Pakson, akkor 84-77-re a Falco KC nyert.

– Természetesen nem örültünk annak, hogy a DEAC ellen megszakadt a győzelmi sorozatunk – árulta el Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya. – De nagy tragédia nem történt, mindig nem lehet nyerni – és talán mindenki elfogadná, ha a jövőben is rendre 15 győztes bajnoki után csúszna be egy vereség. Azon leszünk, hogy újabb győzelmi sorozatot építsünk. Kielemeztük a DEAC elleni meccset: nem játszottunk jól, gyengén dobtunk, sok labdát adtunk el – megpróbálunk tanulni az elkövetett hibákból. Szerencsére máris itt az újabb meccs, az újabb feladat – így nincs idő őrlődni a szombaton történteken. A Paks kiváló csapat, tele jó játékossal, és jó formában is van. Jó rendszerben, szervezetten kosarazik, hozza a jó eredményeket. Részünkről a jó védekezés lesz az alap, támadásban pedig fel kell javulnunk. Nem lesz könnyű, de itt a lehetőség, hogy máris javítsunk, hogy ismét a győztes útra lépjünk – a szurkolóink segítségével!