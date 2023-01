A vasiak nyáron, Csákvárról igazolt csatára, a 20 éves Molnár Rajmund jó féléven van túl. A támadó hat találatával – a nyolcgólos Rácz Barnabás mögött – a vasiak második legeredményesebb futballistája, egyben legeredményesebb csatára. Molnár 11 alkalommal volt kezdő, hatszor csere, azaz a 19 őszi bajnokik közül csak kettőn nem lépett pályára – Németh Szabolcs és az őt a kispadon váltó Michal Hipp is alapemberként tekintett és tekint rá. Molnár korábban két évig nem akármilyen csapatnál, a portugál rekordbajnok SL Benficánál, a fővárosi klub U19-es együttesénél pallérozódott.

– Meglehetősen későn, a bajnokság rajtja előtt érkeztem Szombathelyre, ami nem volt a legszerencsésebb időzítés, hiszen gyakorlatilag kimaradtam a nyári felkészülésből – mondta Molnár Rajmund. – Összességében azonban elégedett vagyok az őszi teljesítményemmel, igaz, azért szerezhettem volna több gólt is. Viszont ha tavasszal is ugyanennyit lövök, mint ősszel, a 12 gólommal már elégedett leszek. Két találatomat külön is ki tudnék emelni, a második fordulóban a Nyíregyháza elleni idegenbeli meccsen először voltam kezdő és sikerült győztes gólt szereznem. Aztán a Dorog elleni második gólomat mondanám még, azzal a találattal fordítottunk 3-2-re és nyertük meg végül a meccset 4-3-ra. Szerintem szép találat volt, két védő között csináltam cselt és kilőttem a hosszú sarkot. Csapatként pedig két mérkőzés különösen jól sikerült, az MTK ellen – ugyan nem játszottam – itthon jó játékkal 3-2-re nyertünk, míg Diósgyőrben csapatként küzdve győztünk 2-1-re. Az őszi szezon hajrájára összeállt a játékunk, megértettük mit vár tőlünk a mester, jöttek is az eredmények. Éppen ezért fájóak a Mosonmagyaróváron (0-1) és Békéscsabán (2-2) elveszített pontok. Ha azok megvannak, előbbre is állhatnánk a tabellán.

A szombathelyi játékosok nem unatkoznak mostanság (sem), Hipp szinte minden nap két edzést tart a futballistáknak.

– A téli szünetre egyénre szabott edzésprogramot kaptunk, én mellette még külön is készültem, úgyhogy jó állapotban érzem magam – folytatta a zöld-fehérek játékosa. – Hipp-mester nagy hangsúlyt fektet a fizikai felkészítésre, sokat futunk, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy topállapotban leszünk a bajnoki rajtra.

A Szombathelyi Haladás szombaton két felkészülési mérkőzést is vív, 10.30-kor az NB III.-as FC Nagykanizsát, 13.30-kor pedig a szintén harmadosztályú Csornai SE-t fogadja. Mindkét meccset zárt kapuk mögött, nézők nélkül rendezik.