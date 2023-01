A címvédő, listavezető fogadta az újonc, bentmaradásért küzdő sereghajtót - egyértelműen esélyesként lépett pályára a házigazda. Amelyből eltiltás miatt hiányzott az első számú kapus, Alasztics Marcell. De nem volt ott a keretben Sipos és Homlok sem.

Haladás VSE - ELTE-BEAC 10-1 (4-0). Szombathely, Haladás Sportcsarnok, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kubicsek, Kondákor (Tóth-Tolnay).

HVSE: Gyimesi - Kovács M., Luiggi, Hajmási, Rutai. Csere: Győrfy (kapus), Szalmás, Knizs, Nagy K., Dróth, Vatamniuc-Bartha, Cassemiro, Fehér, Vas. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

ELTE: Hoffer - Gémesi, Szini, Kiss G., Boros. Csere: Oswald (kapus), Sajben, Tóth D., Szenyán, Károly, Horváth D. Lugosi, Szekér. Edző: Béni Zoltán.

Gólszerzők: Luiggi (3., 8., 28.), Vas (10., 24), Szalmás (20., 38.), Nagy K. (25.), Dróth (32.), Fehér (38.), ill. Szekér (37.).

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének, és a nyomás gyorsan góllá érett: Rutai ügyes cselek után hozta ziccerbe Luiggit, aki közelről nem hibázott (1-0). A folytatásban is komoly mezőnyfölényben futballozott a házigazda, sorra dolgozta ki a helyzeteket. Luiggi pedig növelte a hazai előnyt: a saját térfelén szerzett labdát, támadásba lendült, nagy bombát küldött kapura, a löketét védte a kapus, ám a kipattanót kapásból helyezte a hálóba (2-0). Aztán Gyimesi szenvedett bokasérülést, ezért az ifjú Győrfy állt be a Haladás kapujába egy kis időre. Közben Hajmási harcolt ki büntetőt, amit Vas váltott gólra (3-0). A vendégek kétségbeesetten védekeztek, a felívelt labdák, a kósza kontrák, esetleges pontrúgások pedig nem jelentettek veszélyt a Haladás kapujára. Nagy előnye, fölénye birtokában ugyan kicsit visszább vett a tempóból a házigazda, de így is kapuba talált: Fehér okos labdájával Szalmás került helyzetbe, aki higgadt, látványos csel után volt eredményes közelről az első félidő utolsó percében (4-0).

Fordulás után is a Haladás diktálta a tempót. A hosszún álló Vas egy szögletből érkező beívelést zúdított a kapuba, majd Nagy Kevin egy látványos támadást fejezett be góllal közelről (6-0) - érett a kiütés. Luiggi harmadik gólját szerezte: távolról ágyúzott a kapuba (7-0). Dróth közelről gyötörte kapuba a labdát - 8-0-ra vezetett már a HVSE, és még csak a 32. percnél járt ekkor a meccs. A hajrában aztán egy kontrából szépített az ELTE (8-1) - ami talán felpaprikázta a Haladás. Mert Fehér, majd Szalmás is beköszönt gyors egymásutánban (10-1).

A két csapat nem volt egy súlycsoportban, a Haladás úgy is fölényesen nyert, hogy nem kellett megszakadnia, és a kulcsembereknek sem kellett olyan sok időt a pályán tölteniük.