A listavezető, címvédő Haladás VSE remek formának örvend, zsinórban 13 veretlenül megvívott bajnokit tudhat maga mögött, és a Magyar Kupa második fordulójában is simán vette az akadályt. Az újonc, bentmaradásért küzdő Nyírbátor mindössze három győzelmet számlál – mind a hármat hazai pályán gyűjtötte be, idegenben nem szerepel túl acélosan. Legutóbb pedig a kupában kapott egy nagy pofont, ugyanis egyedüli élvonalbeliként klubként alacsonyabb osztályú csapat ellen búcsúzott a sorozattól. Októberben idegenben 7-0-ra ütötte ki ellenfelét a Haladás – és a papírforma ezúttal is sima szombathelyi győzelmet ígér.

– Nem vitás, számunkra kötelező a győzelem, hazai pályán nem veszthetünk pontot a Nyírbátor ellen – szögezte le Calvo Rodriguez Juan Ramon, a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapatának a edzője. – Bár azért voltak zűrös napjaink az elmúlt időszakban, ugyanis a magyar utánpótlás- és felnőttválogatottban is több játékosunk szerepelt, így többször is erősen szűk létszámmal dolgoztunk. De szerencsére mindenki egészségesen tért vissza a nemzeti csapattól. És természetesen becsülettel felkészültünk a bajnoki folytatásra!

– A Nyírbátor elleni meccset nem veszük, nem vehetjük félvállról – folytatta Juanra mester. – Ellenfelünk kezdőcsapata több minőségi, rutinos futsalost is felvonultat – mögöttük viszont inkább fiatalok várnak bevetésre. Vagyis az első perctől megpróbálunk letámadni, erős tempót diktálni. A koncentrálunk, ha hajtunk becsülettel, akkor nem lehet gond - mert a két csapat azért más célokért küzd, a két keret teljesen más erős képvisel.

A spanyol szakember elmondta még, hogy Dróth Zoltán felépülőben van bokasérüléséből, már a csapattal dolgozik, de még nem végez teljes értékű edzésmunkát. A szakmai stáb nem kockáztat, még nem veti be a csapatkapitányt. Továbbá a kapus, Homlok Levente is sérüléssel bajlódik. Rajtuk kívül mindenki bevethető.