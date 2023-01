Hivatalos honlapján jelentette be a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata, hogy távozik a klubtól Dávid Richárd. A 32 éves válogatott játékos 2020 januárjában érkezett szombathelyre, azóta kulcsszereplőként vette ki a részét minden nagy sikerből: többek között két Magyar Kupát, két bajnoki címet nyert a zöld-fehér csapattal. Az elmúlt három évben összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára HVSE-mezben, 21 gólt tett be a közösbe. Hozzá kell tenni, hogy az 2022/2023-as szezonban már nem igen számított a sokszor sérüléssel is bajlódó Dávid játékára a Calvo Rodriguez Juan Ramon vezette szakmai stáb, az ősszel ugyanis mindössze nyolcszor került be a neve az NB I.-es csapat jegyzőkönyvébe, utoljára október 20-án, az Újpest elleni 4-1-re megnyert meccsen (három bajnokin azért így is kapuba talált).

– Közös megegyezéssel bontottunk szerződést – árulta el Dávid Richárd. – Jól érzetem magam, eredményes éveket töltöttem el Szombathelyen. Örülök, hogy történelmi sikereknek lehettem a részese Haladás-mezben. A csapatnak, és korábbi csapattársaimnak sok sikert kívánok a továbbiakban! Szabadon igazolható vagyok, így természetesen voltak már megkeresések felém, túl vagyok néhány egyeztetésen, de egyelőre még nem döntöttem el, hogy hol folytatom a pályafutásomat.