A HVSE december 19-én játszotta le utolsó bajnokiját a tavalyi évben, aztán pihenőt kaptak a játékosok – a zöld-fehér gárda egyébként a tabella élén töltötte a rövid téli szünetet. Január 2-án állt edzésbe a társaság – hogy a Tihany vendégeként hétfőn este máris számot adjon a tudásáról, felkészültségéről. A szombathelyi csapat a kötelező győzelemért lép pályára, hiszen a Tihany csak 7. az NB II. nyugati csoport 12 csapatos tabelláján. Sőt, a zöld-fehér gárda második számú, NB II.-es csapata is legyőzte a Tihanyt: hazai pályán 3-2-re.

– Egyéni edzéstervet kaptak a játékosok a téli szünetre, ennek megfelelően mindenki jó állapotban tért vissza – tudtuk meg Calvo Rodriguez Juan Ramontól, a HVSE NB I.-es futsalcsapatának edzőjétől. – Dróth Zoltán még bokasérülésből lábadozik, már dolgozik, erősít, de még nem végez teljes értékű edzésmunkát – talán két hét múlva visszatérhet közénk. Illetve Alasztics Marcellnak van egy kis lemaradása, mert néhány napot beteg volt. Kettejükön kívül mindenki bevethető. Tihanyban esélyesként lépünk pályára, hiszen a két csapat más erőt képvisel, más célokért küzd – de a fölényünket a pályán érvényesíteni is kell! Mert azért a teher nélkül játszó, vélhetően motivált ellenfél mindent el fog követni, hogy megnehezítse a dolgunkat. A kupában és bajnokságban is címvédők vagyunk, nem is állítunk fel fontossági sorrendet a két sorozat között: mindkét fronton az aranyérem a célunk!

A Haladást érintő hír, hogy a magyar futsalválogatott január 10. és 15. között nemzetközi tornán vesz részt Horvátországban, Porecsben. Turzó József szövetségi kapitány öt HVSE-játékosnak postázott meghívót: Alasztics Marcell, Hajmási Milán, Vas Ádám, Rutai Balázs és Szalmás Zoltán kapott helyet a keretben – Dróth Zoltán sérülése miatt lemarad a tornáról. Porecsben Bosznia-Hercegovina, Észtország, Románia és Grönland lesz az ellenfél.

Érdekesség, hogy az U19-es válogatott éppen a most nyert tornát Porecsben – két HVSE játékossal, Knizs Olivérrel és Kiss Patrikkal a soraiban. Knizs csapatkapitánykét két gólt szerzett a három mérkőzésen, Kiss pedig bekerült a torna lejobbjait felvonultató csapatba.