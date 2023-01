Öt-öt győzelemmel és vereséggel, egy döntetlennel, 11 ponttal a 7. helyen várja a tavaszi folytatást a Csákánydoroszlói TE NB I.-es férfi tekecsapata. A hazai mérkőzéseiket Zalaegerszegen rendező, Sütő Zsolt – majd őt szezon közben Danyi Krisztián váltó – irányította vasiak a 12 csapatos csoport középmezőnyében foglalnak helyet, hat pontra az elsőtől, hétre az utolsótól.

– Nem vagyok elégedett az őszi szerepléssel – szögezte le Musits József, a csákánydoroszlói tekecsapat szakosztályvezetője. – Döcögve indult a szekér, a szezon elején sajnos gyengén teljesítettünk. Aztán az ősz közepére belelendültünk, jöttek az eredmények, sorban nyertük a mérkőzéseket, feljebb is léptünk a tabellán. Fájó pont, hogy a gyengébb csapatoktól kikaptunk, persze 3200 csapatfa alatti teljesítményekkel nem is lehet meccseket nyerni. Az összfában is elmaradtunk a várttól, míg a tavalyi bajnokságban jöttek a 600-as eredmények, ezúttal ezekkel – három kivétellel – adósak voltunk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy húzóemberünk, Vilics Gábor és Meixner László is sokat hiányzott sérülés miatt. Egyénileg a három legjobb átlag eredményt elérő Meixner Lászlót, Márton Szabolcsot és Vilics Gábort tudnám kiemelni. Szerencsére a vasi rangadókból jól jöttünk ki, a legtöbb megyei meccset sikerült megnyernünk, ez pozitívum. Mindössze két pontra vagyunk a harmadik helytől, ha összekapjuk magunkat tavasszal meglehet a dobogó. Mivel csak március közepén folytatódik a bajnokság, a felkészülésünket február elején kezdjük. Jó hír, hogy a zalaegerszegi pálya nem zár be télen, viszont edzeni idehaza, Csákánydoroszlóban fogunk. Játszunk felkészülési meccseket is, ezek még szervezés alatt vannak.