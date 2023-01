10. perc: Egy jobbról érkező beadás találta meg középen Borvetőt, aki talán maga is meglepődött, hogy hozzá került a labda, mert öt méterről, csúnyán fölé lőtt – már csak a kapussal állt szemben...

31. perc: Elvesztette a labdát saját térfelén a Haladás, amiből kontrázott a Nyíregyháza. Az akció végén Baki jobbról, nyolc méterről okosan gurított a kivetődő Verpecz alatt a kapuba (0-1).

35. perc: Verpecz két bravúrt is bemutatott, előbb Novák félfordulatból elengedett közeli bombáját, majd a kipattanóra érkező Pataki fejesét védte.

53. perc: Rácz bombázott kapura jó 20 méterről, a löket a bal kapufán csattant, a kipattanót pedig Csernik éppen Fejér kapus kezébe helyezte.

89. perc: Simut parádésan adott be jobbról, középen lendületből érkezett Derekas, aki hét méterről, senkitől sem zavartatva fejelt a kapus kezébe.

A Haladás lendületesen kezdett, rögtön magához ragadta az irányítást. De az ellenfél szervezetten, keményen védekezett, így a házigazda hiába játszott némi mezőnyfölényben, komoly helyzetet nem tudott kialakítani. Az vendégek próbáltak kontrázni, pontrúgásokat kiharcolni – és úgy tűnt, hogy jobb taktikát választottak. Először egy szabadrúgás után került Verpecz kapujába a labda, de ezt még megúszta a Haladás, mert a találatot les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A második nyíregyházi találat viszont már érvényes volt – egy labdavesztést büntetett kontrával, góllal a vendég. A félidő második fele pedig már egyértelműen a felbátorodott Nyíregyházáé volt – jól jött a szünet a Haladásnak.

Fordulás után agresszívabb, tempósabb futballal nyitott a Haladás, és ismét mezőnyfölénybe került – Rácz kapufája látványosra sikeredett. A vendég azonban nem pánikolt, az játszotta, amit az első félidőben: jól védekezett, labdaszerzések után próbált kontrázni. Futott az eredmény után a Haladás, és egyre idegesebben, egyre több hibával futballozott. Kellemetlen ellenfélnek bizonyult a harcos, szervezett Nyíregyháza – amely az időhúzástól sem riadt vissza, ha kellett, tördelte a játékot. Fogyott az idő, és nem tudott újítani, szenvedett a szombathelyi gárda. A 89. percben óriási helyzetet hagyott ki a Haladás – és ezzel le is zárult a meccs érdemi része.

Roppant fájó vereséget szenvedett a kapura kevés veszélyt jelentő Haladás.