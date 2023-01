Az őszi bajnokikat is beleszámítva, utolsó hat mérkőzését megnyerte a Szombathelyi Haladás. A zöld-fehérek 6-4-re verték a Kozármislenyt, 2-1-re majd nyertek Diósgyőrött, az őszi szezonzárón 2-0-ra Csákváron, míg múlt szombaton 3-2-re legyőzték a Nagykanizsát, 6-1-re a Csornát, kedden délután pedig 1-0-ra nyertek az osztrák másodosztály listavezetőjének, az SKN St. Pöltennek az otthonában. A gólt az a Derekas Zoltán szerezte, aki – ismét csak az előző hat meccset nézve – a Kozármisleny és a Csorna ellen egyaránt két-két találatot jegyzett. A nyáron igazolt 24 éves támadó középpályás az őszi szezon hajrájában nagyon elkapta a fonalat, a Hali egyik legjobban teljesítő játékosa volt.

– Erős ellenféllel játszottunk, a mérkőzés elején az osztrákok birtokolták többet a labdát – mondta Derekas. – De az, hogy egy csapatnál többet van a labda, nem azt jelenti, hogy ez a gárda irányítja a játékot. Stabilak voltunk, kompaktan, egységesen védekeztünk, majd a félidő második felében már helyzeteket is kialakítottunk. A második félidőre én is beálltam, az első félidei csapathoz képest kilenc helyen változtatott a mester. Ebben a játékrészben is hasonló volt a játék, mint az első félidőben, de hiába volt többet náluk a labda, csak egy helyzetet tudtak kialakítani. Mi viszont Rácz révén szereztünk egy gólt, ám végül érvénytelenítették. Majd lőttünk még egyet: ez már a játékvezető szerint is szabályos volt. Egy szabadrúgás után Rácz visszagurította a labdát, én a második ütemben érkezve a jobb sarokba lőttem. Összességében úgy gondolom, a meccsen végig jól védekeztünk, kontrákból sok veszélyes támadást vezettünk. Ami a gólomat illet, mindig jól esik, ha az ember betalál, emellett önbizalmat is ad.

Egy olyan csapatot győztünk le, amely vezeti az osztrák másodosztályt, azaz erős gárdával játszottunk. Persze mi a Nyíregyháza elleni bajnokira készülünk, az a legfontosabb, de ennek a győzelemnek is örülünk. Kemény felkészülésen vagyunk túl, szinte minden nap két edzést vezényelt a szakmai stáb. Szombaton lesz még egy szintén erős ellenfél ellen egy edzőmeccs, jövő héten már a frissítésen lesz a hangsúly és bajnoki ritumusban készülünk. Aztán jöhet a Nyíregyháza!