Az eseményt megelőző napokban derült ki, hogy kategóriánként ki lesz az a három jelölt – a korábbi 10-es listákat leszűkítve –, akinek esélye maradt a cím elnyerésére. 423 sportújságírói szavazat (amely az eddigi harmadik legtöbb voks az MSÚSZ-nél) döntött arról, hogy kik lehetnek ott a hétfő esti rendezvényen, ahol élő televízióadásban jelentik be a győzteseket. A díjátadón jelen lesz Henrieta Farkasová, avagy Farkas Henrietta, akit néhány éve a Laureus-gálán a világ legjobb parasportolójának választottak meg. És miután két éve virtuálisan díjat adott át, most személyesen is az ünneplők között foglal helyet a legendás olasz futballedző, az AC Milannal Bajnokok Ligája-győztes Fabio Capello is.

A szombathelyi sportszeretők legnagyobb fájdalmára az év férfi sportolója jelöltek közül kikerült a tavalyi esztendőben remekül teljesítő Halász Bence, a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője, akit a Magyar Atlétikai Szövetség a 2022-es év férfi atlétájának választott. Liu Shaoang (rövid pályás gyorskorcsolyázó), Milák Kristóf (úszó), és Szilágyi Áron (kardvívó) között dől el, ki lesz az év férfi sportolója a hétfő esti gálán. A nők nél Gulyás Michelle (öttusázó), Kovács Zsófia (tornász), illetve Kozák Luca (atléta) verseng a címért. Az év edzője a Bíró Attila (a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya), Csang Csing Lina és Bánhídi Ákos (a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott szövetségi kapitányai), Marco Rossi (a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya) hármasból kerül ki. Az év csapata egyéni sportágakban a férfi kardválogatott, a férfi kajak kettes, vagy a női kardválogatott lehet, míg a hagyományos csapatsportokban az FTC labdarúgócsapata, a magyar labdarúgó-válogatott, vagy a Sopron Basket érhet fel a csúcsra. Az év fogyatékos férfi sportolója Gelencsér Róbert, Kiss Péter Pál, vagy Osváth Richárd lehet, a női pedig Konkoly Zsófia, Pap Bianka és Szvitacs Alexa közül kerül majd ki.