SK Sturm Graz–Haladás Viktória 7-0 (5-0). Graz, műfű, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Horti, Gődér, Baccaro – Németh A., Németh M., Urbán, Nagypál, Kis – Vladulescu, Kovács V. Csereként pályára lépett: Kocsi, Kránicz, Varró, Novák, Nagy D., Csizmadia, Varga B., Csáki. Edző: Markó Edina.

A vasiaktól a korábban műtött futballisták – Balogh Henrietta, Jelena Koprena, Szil Tünde, Nagy Vanessza – mellett sérülés miatt Marlo Sweatman, Kollár Panna, Kiss-Lantos és Feketevízi Tímea is hiányzott. A Haladás Viktória idei első ellenfele pedig az osztrák első osztály másodikhelyén álló Sturm Graz volt. Irreális körülmények, szakadó hóesés, havas, műfüves pálya várta a csapatokat – és mindössze egy játékvezető, partjelzők nélkül. A szombathelyiek nagyon jól kezdték a mérkőzést, két helyzetük is volt – de az első húsz percben két demoralizáló lesgólt is kaptak. Ám a vasiak nem estek össze, játszották tovább a játékukat, de az osztrákok ismét betaláltak (3-0). A Haladás Viktória ezt követően nem kapott meg egy jogos tizenegyest, viszont kapott két gólt. Az első félidőben tehát már 5-0-ra vezettek a hazaiak. Szünet után a fiatal szombathelyi cserék jól szálltak be a meccsbe, lendületet adtak csapatuknak. A hazaiak viszont újabb két gólt szereztek és végül 7-0-ra nyertek.

Összességében nem volt ekkora különbség a csapatok között, a gólkülönbség túlzott. Viszont a vasiak még csak az első edzőmeccsüket vívták, a játékvezető pedig az egyébként remek erőkből álló hazai együttesnek fújt.

Markó Edina: – A vereség ellenére a mérkőzés elérte célját, hiszen két hete edzettünk, most végre meccsterhelést kaptak a lányok. Egy, a felkészülésben előbbre tartó, agresszív, a párharcokat erőltető Sturm Graz így elsőre nagy falat volt. Ami a fiatalokat illeti, örülök, hogy bátran futballoztak, gyorsan felvették a ritmust – nagyon elégedett vagyok velük.

A Haladás Viktória legközelebb vasárnap 14 órai kezdettel az osztrák SK Wildcats együttesét fogadja az Illés Akadémián.