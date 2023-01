Ma délelőtt a Paragvári Úti Általános iskolába látogatott el a csapatból Kovács Benedek, Stefan Pot és Marko Krivacevic, illetve Tóth Dávid, a csapat közösségi média managere. A kicsiknek volt lehetőségük kérdezni a játékosoktól, amit bőven ki is használtak. Érdekelte őket: a kedvenc szín, a kedvenc film, mik szerettek volna lenni kis korukban, milyen zenét hallgatnak, ilyen és ezekhez hasonló kérdésekkel bombázták a kosarasokat.

A program lényege is ez, hogy a sportolókat és a gyerekeket közelebb hozzák egymáshoz, hogy lássák a kicsik is azt, hogy a kosarasaink is emberek, ők is voltak gyerekek.

A kezdeményezés programja szerint a csapat minden csütörtökön ellátogat egy-egy iskolába, más-más játékosaival. Fontos szempont, hogy az iskolával közösen dolgozzák ki a programot, és a helyi igények, lehetőségek szerint szervezzék meg a látogatást. Legutóbb, a Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskolában voltak, ott inkább a sportra és a bemutatóra fektették a hangsúlyt, ma viszont a gyerekek végeláthatatlan kérdések sorával várták a delegációt, így a bemutatóra csak kevés idő maradt, de azért párat csak tudtak dobálni a fiúk.

Mint megtudtuk, a program a teljes szezon ideje alatt tart, sőt az elkövetkező szezonokban is szeretnék folytatni.

Egy másik ehhez hasonló kezdeményezés keretében a diákoknak lehetőségük van ellátogatni a csapat meccseire is, aminek szintén nagy sikere van a tanulók körében.