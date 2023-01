Az elmúlt napok átigazolási szenzációja volt, hogy az ötszörös aranylabdás, 37 éves portugál sztárfutballista, Cristiano Ronaldo 2025 nyaráig írt alá a kilencszeres szaúdi bajnok al-Nasszrhoz – az al-Nasszr csapatáról Venczel Józsefnek is vannak emlékei.

– Érdekes körülmények között csatlakoztam az al-Nasszr gárdájához még 2018-ban, vagy talán 2019-ben – árulta el Venczel József. – Londonban rendezték az arab kupa döntőjét, és a fináléra készülve Ausztriában edzőtáborozott az al-Nasszr. A gyúrójuk pedig nem kapott beutazási engedélyt Angliába. A klub a Magyar Labdarúgó Szövetségtől kért segítséget, az MLSZ pedig engem ajánlott. Négy hetet töltöttem el a csapattal Ausztriában és Angliában. Így került a kezeim közé a korábbi legendás kolumbiai kapus, az akkor a szaúdiaknál kapusedzőként dolgozó Higuita, a Katarban levezető Barcelona-legenda Xavi, aki egy ausztriai edzőmeccsen az ellenfelet erősítette, vagy éppen a honfitársát Londonban meglátogató, akkor éppen a Chelsea gárdájában futballozó kolumbiai klasszis, Falcao.

– Kaptam egy hosszabb távra szóló ajánlatot az al-Nasszr klubvezetésétől, valamint később Dubaiból is, de végül egyiket sem fogadtam el – folytatta Venczel József. – Nem igazán tetszett a klubot körülvevő miliő, illetve nehezen barátkoztam meg a számomra idegen arab kulturális szokásokkal. Akkoriban nem igazán képviselt komoly erőt a klub, sem játéktudásban, sem szervezettségben – az edzések színvonala, intenzitása például a magyar középszintet is alig-alig ütötte meg. A játékosok rendszeresen elkéstek a megbeszélésekről, az egyeztetett időpontokról, de volt, hogy a focisták összeverekedtek az edzésen. A masszőri munka, az orvosi háttér, a sportdiplomácia is igencsak gyerekcipőben járt akkoriban. Biztos vagyok benne, hogy azóta sokat fejlődött az al-Nasszr, de kétlem, hogy például az európai középmezőnyben megállná a helyét. Nézem a csapat keretét, tudom, hogy Rudi Garcia személyében egy olyan edző dirigál, aki korábban a Lille, az AS Roma, az Olympique Marseille gárdáinál edzősködött. Van a csapatnak kameruni, spanyol, elefántcsontparti, brazil, argentin, kolumbiai légiósa – Luiz Gustavót és Ospinát vélhetően nem kell bemutatni senkinek. Mégis szkeptikus vagyok a csapat erejét illetően. Ugyanakkor viccesen eljátszottam a gondolattal, hogy mit tennék, ha most kérne fel egy közös munkára az al-Nasszr. Vélhetően most igent mondanék, de csak Ronaldo miatt! Egy ilyen szintű klasszist örömmel kezelnék – zárta szavait nevetve Venczel József. Aki jelezte, nem bánta meg, hogy akkoriban nem adta fel vállalkozását, szabadságát.