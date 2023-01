A 2021/22-es bajnokságot az 5. helyen zárta a Halogy SE-Boldizsár Trans NB I.-es tekeegyüttese, úgy, hogy 22 bajnokiból tízet veszített el. Most ősszel – azaz féltávnál – az utolsó előtti, 11. helyen tanyáznak a halogyiak, de 11 forduló alatt már nyolc vereségnél járnak. Azaz az előző évihez és a vártnál képest is jóval gyengébben teljesítettek.

– Enyhén szólva nem ilyen őszről álmodtunk, ez tény – mondta Németh László, a halogyiak játékos-edzője. – Pedig a nyáron erősödtünk is, hiszen leigazoltuk Nagymizdóról Rejtli Lászlót, vele az első öt hely valamelyikét céloztuk meg. Jól is kezdtük a bajnokságot, nyertünk Bábolnán, utána hazai pályánkon, Szentgotthrdon nagy csatában csak pár fával kaptunk ki a Pápától. Az első hat meccsünkből hármat megnyertünk, úgyhogy nem volt okunk panaszra. Aztán viszont jött a feketeleves, az utolsó öt bajnokinkat elveszítettük. Ilyen a sport, vannak hullámhegyek, aztán hullámvölgyek, mi mindkettőt átéltük az ősszel. Az igazsághoz tartozik, hogy valamennyi csapatot, így minket is elértek a sérülések, betegségek és munkahelyi elfoglaltságok miatt is hiányoztak játékosaink. Jakab Zoltán az első forduló után kidőlt, súlyos térdsérülést szenvedett, valószínűleg befejezi a tekét. És négy olyan mérkőzésünk is volt, amelyik egy-egy játékoson ment el, az egyik rajtam. Emellett három ellenfelünk is pályacsúcsot dobott ellenünk, azaz remek napot fogtak ki ezek az együttesek. Nagyon erős az NB I. mezőnye, a csapatok megérzik riválisaik gyengeségeit és könyörtelenül kihasználják a lehetőségeket. Nem lehetünk büszkék az oroszlányi 8-0-ás vereségünkre, Sárváron sem volt esélyünk nyerni és a korábban említett Pápa elleni szoros vereség is fájó pont. Viszont büszkék lehetünk a Herend elleni sikerünkre és a 3540-es fánkra – a Veszprém megyeiek mindössze kétszer kaptak ki ősszel, egyszer tőlünk. Egyénileg Horváth Attila az, aki végig nagyon megbízható teljesítményt nyújtva csapatunk legjobbja volt.

– Nem felejtettünk el tekézni, egyáltalán nem reális a helyezésünk, ennél jóval több van a csapatban, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy nem esünk ki, célunk a középmezőny – folytatta Németh. – Valamennyien tudjuk mit rontottunk el ősszel, miben kell fejlődnünk. Hat meccsünk lesz itthon, amelyek közül minél többet be kell húznunk és az idegenbeli mérkőzéseken is lesz keresnivalónk. Remélem 10-12 pontot hozzá tudunk tenni az őszi hathoz, úgyhogy nem lesz probléma. Február első hetében kezdjük az edzéseket és majd felkészülési mérkőzések is szerepelnek a programban.