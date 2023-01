Nagy csatát nyert legutóbb a sérülésektől tizedelt Rába-parti alakulat, amely 93-85-re gyűrte le a Szegedet.

– Nagyon nehéz volt a múlt szombati meccsünk, hiszen az azt megelőző héten nem volt olyan nap, hogy valaki ne sérült volna meg – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Nagyon kevesen voltunk, magasposzton gyakorlatilag csak Durázi és Cakarun volt hadra fogható, de maximálisan ellátták a feladatot ők is, akárcsak a többiek, így mindenkit dicséret illet, mert több mint 100 százalékot hozott a csapat. Nehézségeinket figyelembe véve nagy fegyvertény a Szeged legyőzése, mert jó csapat a Szedeák, bizonyítja ezt az is, soron következő ellenfelünket, a Kecskemétet idegenben verték, mielőtt hozzánk jöttek.

Ember emlékezet óta nem nyert a Körmend a hírös városban. Az álmos könyvek szerint 2011 novemberében született utoljára Rába-parti siker Kecskeméten. Ferencz és Wittmann maradt hírmondónak az akkori keretekből, bennük még talán él pár emlékkép arról a találkozóról. Nincs kifejezetten jó szériában a Forray-csapat, amely három vesztes meccs után tudott legutóbb újra nyerni a DEAC otthonában (69-75).

– Helyzetünk szinte semmit sem javult a héten, mert mindössze 8-9-en tudtunk készülni a pénteki mérkőzésre – folytatta Kocsis Tamás. – Sérültjeink továbbra is maródiak, nem lehet előre látni felépülések várható időpontját. Jó hír azonban, hogy Eric Adams papírjai már rendben vannak, így rá számíthatok. Igaz, 4-es posztra hoztuk, de mivel Omenaka is sérült, ezért most neki az 5-ös posztra kellett készülnie a héten. Ambiciózus, jó felépítésű, jó eszű játékosról van szó, aki biztosan segítségünkre lesz. A Kecskemét a bajnokság legrutinosabb együttese, ennélfogva nem mehetünk bele egy statikus játékba, ami a hazaiak erőssége. Nekünk meg kell próbálnunk gyors kosárlabdát játszani, sokat futni, mert átlagéletkoruk 30 év felett van.

Bár két új légiósával okozhatna némi meglepetést a vasi gárda Kecskeméten, de Edwards is lesérült a Szeged ellen, ennélfogva nem is edzett a héten, így játékára kevés esély van.

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, különösen azért, mert itt nagyon jó szurkolótábor van, jó ilyen közönség előtt játszani – nyilatkozta a klub közösségi oldalán Justin Edwards. – Az energia, amit a szurkolóktól kapunk kiváló, tényleg örülök, hogy ismét ebben a közegben játszhatok. Meg persze annak is, hogy néhány játékos az előző évekből ismét a csapattársam lett. Jó volt nagyon ide visszatérni. Az eddig tapasztaltak alapján a csapat nagyszerű, az amerikai és a magyar játékosok is remek elegyet alkotnak, nagyon jól kijövünk egymással. Én alapvetően egy eléggé nyitott személyiség vagyok, így könnyen megtalálom mindenkivel a közös hangot. A korábbi csapattársak nagy segítséget jelentenek a beilleszkedésben. Edzésről edzésre, és mérkőzésről mérkőzésre szeretnék egyre jobb formába lendülni és segíteni az együttest, hogy elérjük a rájátszást. Igyekszem majd segíteni a fiatalabb játékosokat is, főleg a honfitársaimat, akiknek még új lehet az európai kosárlabda. Így egyfajta mentorként is tekintek magamra a csapatban, a veterán, aki próbál mindenkinek segíteni. Arra kérem a tábort, hogy továbbra is olyan elánnal buzdítson minket, ahogy eddig is. Keményen dolgozunk majd azért, hogy a szezon hátralévő részében minél több győzelmet szerezhessünk.