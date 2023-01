A szombathelyiek csapatkapitánya, Németh Milán alapembere a Halinak, amellett, hogy védekezésben is megoldja a rábízott feladatot, a támadásokhoz is gyakran fellép. A futballista számára nem nyűg a téli felkészülés, pontosan tudja: a kemény edzések gyümölcsét a bajnokikon arathatják majd le.

– A téli szünetről úgy jöttünk vissza, hogy ki voltunk éhezve a labdára, a futballra, örültünk, hogy találkozhattunk a társainkkal – mondta Németh Milán. – Az alapozást pedig úgy fogom fel, hogy ha most mindent beleteszek, akkor a meccseken könnyebb dolgom lesz, jobban bírom majd erővel. A hideggel sincs gondom ilyenkor, alaposan felöltözök és mivel folyamatosan mozgok, annyira nem is fázok. És mint sokminden, ez is fejben dől el. Rövid, de nagyon tartalmas felkészülésünk volt. A téli szünet előtt lendületben voltunk, sorban nyertük a meccseinket, de nem gondolom, hogy a szünet megtörte volna a csapatot. A mester a munkában hisz, mi pedig elvégeztük, amit kért tőlünk, szóval pozitívan tekintek előre: az elmúlt hetek edzései inkább pluszt, újabb lendületet adtak a folytatásra. Ami a felkészülési mérkőzéseket illeti, ezek jól sikerültek, csapatként futballoztunk, de ne felejtsük el: tét nélküli találkozók voltak.

A zöld-fehérek ősszel a gyengébb ellenfelek ellen olykor szenvedtek, miközben az erősebbekkel szemben kifejezetten jól szerepeltek. Vajon hogy lehetne az előbbin változtatni?

– Koncentráltabban kell fociznunk, nem ellenfelünkkel, hanem magunkkal kell foglalkoznunk, a saját játékunkat kell játszanunk – minden körülmény között – jelezte a kapitány. – Meccsről-meccsre haladunk majd, akkor semmi sem zökkenthet ki minket. Hazai mérkőzéseinket meg kell nyernünk, idegenből pedig pontot, pontokat kell elhoznunk. Vasárnap egy jó és hajtós meccs elé nézünk, de hazai pályán mi vagyunk az esélyesebbek. Jó állapotban vagyunk, szurkolóink mellettünk állnak – a három pont a cél a Nyíregyháza ellen.