A tavalyi ezüstérmes Rába-parti piros-feketék azon kevés csapatok közé tartoznak, amelyek elmondhatják magukról, hogy az idei szezonban oda (86-83), vissza (73-82) verték a bajnoki címre pályázó Alba Fehérvárt.

– Nagyon fontos volt, hogy csapatként játsszunk, de ez ugyanígy elmondható minden meccsre. Ez a bravúr remélem ráébresztette a csapatot arra, hogy csapatként harcolva a legerősebbekkel szemben is van esélyünk még idegenben is. Ellenkező esetben, egyénieskedve pedig a leggyengébb kerettel bíró együttestől is ki tudunk kapni – vélekedett Kocsi Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Idegenben 20 assziszt önmagában fél siker, de ezzel együtt rengeteg ziccer kimaradt, szerencsénkre a túloldalon is. Mi talán jobban akartuk a sikert, mint az Alba. Abban bízom, hogy ez lökést ad a játékosoknak és visszanyerik önbizalmukat. Az elmúlt 10 meccsünkből hetet játszottunk idegenben, sérülések nehezítették a munkát, új játékosokat kellett beépíteni – akadtak nehézségeink az elmúlt hetekben – fogalmazott a tréner, aki szerint meghatározó volt Ferencz, Durázi és Omenaka teljesítménye, de alapvetően mindenki kivette részét a sikerből. Az újakról szólva Kocsis Tamás elmondta, Edwards egyre jobb formába lendül, Adams beépítése a csapatba folyamatban van, az Alba ellen fontos támadólepattanókat szedett és palánkra tett kettőt is, váltások után jól védte a mezőnyembereket, a hajrában pedig fontos pillanatban blokkolta Pongót.

A címvédő, listavezető Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 15 győztesen megvívott bajnoki után fogadta a hullámzó szezont futó Debrecent. Természetesen esélyesként lépett pályára, ám a mérkőzés nagy részében a DEAC vezetett, végül 81-75-re nyert – ezzel a forduló meglepetését szolgáltatta. Igaz, a Falcóból ezúttal is hiányzott a triplagyáros Raymond Cowels, valamint Krivacsevics Márkó. Továbbá a DEAC-ot jól láthatóan felpörgette az edzőváltás, az új tréner, Andjelko Mandics, valamint a frissen igazolt, Szombathelyen jól ismert Govens is komoly erősítésnek tűnik – a Falco ellen 23/12 pontig jutott. Ugyanakkor tragédia nem történt, a Falcónál vélhetően mindenki elfogadja, ha a jövőben is minden 15 győzelemre jut egy vereség.

– Hajtottunk becsülettel, 51 lepattanót szedtünk, viszont nagyon sok labdát adtunk el – értékelt Milos Konakov vezetőedző a Falco KC honlapján. – Többször is visszadolgoztuk magunkat a meccsbe, de akkor jött két-három eladott labda, buta hiba, amit büntettek a debreceniek. Sajnos a triplákat is rosszul dobtuk, csupán tíz százalék körül találtunk be távolról – talán másodszor fordult elő velünk ez ebben az idényben. A vereség benne van a pakliban, a játékosaim nem robotok, hanem emberek. Küzdöttek, harcoltak, pedig vannak kisebb-nagyobb sérüléseik, de le a kalappal előttük, mert mindent megtettek a győzelemért. Ez most nem sikerült.

A Falco sokat nem pihenhet, szerdán már folytatja a bajnokságot, a Paksot fogadja 18 órakor.