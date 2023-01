Tizenegy tagból áll jelenleg a Nemzet Sportolóit tömörítő grémium. De Varga János, korábbi klasszis birkózó halála miatt megüresedett 12. hely sem marad sokáig betöltetlen, hamarosan döntenek a korábbi klasszisok: a szavazás napját Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár jelöli ki, s ő hívja össze a tagokat is – az elhunyt sportoló halálát követő hatvan napon belül meg kell tenni a javaslatot az új tag személyére. A hírek szerint a Sávárról indult legendás birkózó, az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok, 74 éves Hegedüs Csaba is esélyes a megtisztelő elismerésre – aki 1992 és 2015 között a Magyar Birkózó Szövetség elnöke is volt. A Nemzet Sportolói jelenleg: Balczó András (öttusa), Faragó Tamás (vízilabda), Hammerl László (sportlövészet), Ivánkay Mária (para-asztalitenisz), Jónyer István (asztalitenisz), Kamuti Jenő (vívás), Keleti Ágnes (torna), Magyar Zoltán (torna), Portisch Lajos (sakk), Rejtő Ildikó (vívás), Schmitt Pál (vívás).