A Magyar Jégkorong Szövetség idén is meghirdette a VII. Jégpályák Éjszakája eseménysorozatot. Először csatlakozhatott az országos rendezvényhez a Szombathelyi Jégcsarnok is, ahol este 20 órától egészen éjfélig lehetett korcsolyázni, kipróbálni a jégkorong kapura lövést, a curlinget és egy szivacs labirintuson is végig lehetett korcsolyázni.

A kapura lövésnél az ügyesebbek a fő szponzor Allianz jóvoltából ajándékcsomagot vehettek át. A rendezvényen összesen közel 800 korcsolyázni vágyó vendég vett részt, kihasználva a szokatlan időben nyitva tartó létesítmény nyújtotta lehetőségeket. A szervező Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub eltökélt célja, hogy a jövőben is megadják a lehetőséget a korcsolyázni vágyók számára ezen nagyszerű téli sport gyakorlására. A pingvinek edzői és utánpótláskorú jégkorongozói is részt vettek a programok lebonyolításában. Az egyesület vezetése rendkívül sikeresnek értékelte az eseményt, amelyet természetesen a következő alkalommal is szándékában áll megszervezni.