Az 5. helyen álló Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapata remekül, három győzelemmel zárta az őszi idényt – idegenben megverte a az éllovas Diósgyőrt is. Kérdés, a téli szünetben mennyire tört meg a csapat lendülete? Mindenesetre a szlovák tréner, Michal Hipp – ha munkáról van szó – nem ismer kegyelmet, így minden bizonnyal még az őszinél is jobb fizikai állapotban kezdik a tavaszt a vasiak. A Haliból a télen ketten távoztak, Sipos Zoltán Soroksárra igazolt, míg Alban Taipi tavasszal kölcsönben Szentlőrincen futballozik. Új játékost nem igazoltak a zöld-fehérek. A vasiak négy felkészülési mérkőzést vívtak, az NB III.-as Nagykanizsát 3-2-re, a Csornát 6-1-re, az osztrák másodosztály listavezetőjét, a St. Pöltent Ausztriában 1-0-ra győzték le, a bajnoki főpróbán pedig a szlovák első osztály ötödikje, az MFK Ruzomberok ellen Szombathelyen 2-2-re végeztek.

– Rövid pihenőjük volt a játékosoknak, de erre az időre is kaptak egyéni edzésprogramot – mondta Michal Hipp. – A felkészülés kezdetére valamennyi játékos egészségesen, jó erőben jött vissza. Amilyen rövid volt a szünet, olyan rövid volt a felkészülésünk is. Azt az edzésmunkát folytattuk, amit ősszel abbahagytuk – viszont többet, még intenzívebben edzettünk a felkészülés alatt. A játékosok a szezon végén megmutatták, hogy mind egyénileg, mind csapatként megmutatták, hogy megvan bennük a minőség. Úgy gondolom, azokat a dolgokat, elemeket, amelyeket a tréningeken gyakoroltunk, viszontlátjuk majd a meccseken is. Valamennyi játékosom tudja, mit kell tenniük akkor amikor nálunk és amikor az ellenfélnél van a labda. A játékosok megértették, ha az edzésen százszázalékot nyújtanak, akkor ez a meccseken kamatozik. Naponta kér edzést tartottam, egyet délelőtt, egyet pedig délután. A tervezett munkát elvégeztük, örülök annak is, hogy senki sem sérült meg. Elégedett vagyok a játékosok edzésmunkájával. Dicséretet érdemelnek az idősebb játékosok, akik jó példát mutattak, húzták maguk után a fiatalokat. Voltak, akik ősszel nem kaptak sok lehetőséget, de a felkészülés alatt láttam rajtuk, hogy mindent megtesznek azért, hogy bekerüljenek a kezdőcsapatba.

– Négy felkészülési mérkőzést játszottunk, az utolsó kettőt szándékosan kemény ellenfelek ellen vívtuk – folytatta Hipp mester. – Elégedett vagyok a felkészüléssel és a meccsekkel is, de majd a bajnokságban az eredmények mutatják meg, milyen munkát végeztünk januárban. Ami a játékosállományt illeti, nem akartam a kispadra igazolni játékost, csak olyanokat, akiket rögtön a kezdőbe állíthatok. Utóbbiakat vagy szerződést kötötte klubjukhoz, vagy más okok miatt nem sikerült megszereznünk. Bízok abban, hogy szurkolóinkat ki tudjuk csalogatni a lelátóra – az utolsó három meccsen már tettünk ezért. Szükségünk lesz a szurkolóinkra és nagyon jól tudom, mire képesek, milyen atmoszférát teremtenek.

A vasi zöld-fehérek vasárnap 13 órakor a tavaszi rajton a 15. helyen álló Nyíregyházát fogadják a Haladás Sportkomplexumban.

– A nyíregyháziak a téli szünetben edzőt váltottak, Lengyel Roland helyére Visinka Ede érkezett – jelezte Michal Hipp. – Márpedig egy új edző mindig új impulzust ad egy csapatnak. A nyíregyháziak több poszton is megerősítették a keretüket, ráadásul ellenfelünknél három korábbi Haladás-futballista – Jánvári Gábor, Myke Ramos és Novák Csanád – is található, előbbi kettő első szombathelyi edzősködésem idején a játékosom volt. Saját közönségünk előtt nyerni szeretnénk.

