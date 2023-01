Szünet után rögtön két góllal nyitott az Alba, miközben a kapuban Pijevic Tea teljesítménye is feljavult. Pődör Blanka pedig kihagyta hetesét – először tévesztett célt a meccs során az SZKKA 11-esének kapura tartó lövése. Nővére a 33. percben betalált, majd Boldizsár Bianka kétperces kiállítását követően a kisebbik Pődör-lány is eredményes tudott lenni (20-13). A Fehérvár azonban nem adta fel, Józsa Krisztián együttese sorozatban háromszor talált be, miközben a hazaiak csak kapufákig jutottak (20-16). Pődör Zoltán időkérése hatásosnak bizonyult, egy perc alatt kétszer volt eredményes Pődör Rebeka, egyszer pedig Balogh Petra, így újfent hét volt közte (23-16). A következő pillanatokban a kapusok kerültek főszerepbe, Christe és Pijevic is villogott mindkét oldalon, három perc erejéig mindkét portás lehúzta a rolót. Az utolsó 5 percig nem fért kétség a továbbjutó kilétéhez, ekkor azonban futószalagon kezdtek érkezni a könnyű vendég gólok – a hazai támadások rendre labdavesztéssel zárultak, amelyekből Stosics és Takó gyors lerohanásai révén a közel 10 gólos SZKKA-előny pillanatok alatt háromra olvadt (31-28). Egy perc volt már csak vissza a játékidőből, Pődör Zoltán pedig időt kért, nehogy az utolsó másodpercekben csússzon ki a siker a szombathelyi lányok kezéből. Az edzői intelmek hatottak okosan lemenedzselte a hajrát az SZKKA, így végól kétgólos győzelmet aratva jutott be a Magyar Kupa negyeddöntőjébe.