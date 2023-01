Legjobb NB I.-es vasi tekecsapatként az 5. helyről várja a tavaszi folytatást a Balogunyom TK együttese. Svajda Győző együttese öt győzelem mellett két döntetlent és négy vereséget gyűjtött be, 12 pontot szerzett. Ha az őszi utolsó körben Szombathelyen legyőzte volna a Bábolnát, ugyanannyi pontja lenne mint a harmadik helyen tanyázó Oroszlánynak. Azonban így sem lehet ok a panaszra, az első helyezett Pápa például csak öt ponttal előzi meg a vasiakat. Pedig meglehetősen nehéz féléven vannak túl a balogunyomiak.

– Nagyon nehéz szezonon vagyunk túl, fennállásunk során az eddigi legnehezebben – mondta Svajda Győző, a Balogunyom edzője. – A rajt előtt Gombos Gergely Zalaegerszegre igazolt és mivel nem tudtuk pótolni, szűk kerettel, nyolc felnőtt, valamint öt ifjúsági korú játékossal vágtunk neki a bajnokságnak. Emiatt aztán nem is lehettek vérmes reményeink. Ráadásul ősszel – sérülések, betegségek, munkahelyi elfoglaltságok miatt – egyszer sem tudtunk kiállni komplett csapattal. Ezek tükrében tisztességesen szerepeltünk, kevésen múlott, hogy nem végeztünk még előbbre. Voltak nagyon jó és gyenge meccseink is, a legnagyobb gondom az volt, hogy – a sok hiányzó miatt – nem tudtam cserélni, változtatni egy-egy mérkőzésen. Érdekes, hogy bár helyezésben nem, csapatfában viszont jobban teljesítettünk ezen az őszön, mint egy évvel korábban. Pedig legjobbunk, Józsa Gábor sérülések, betegségek miatt alig tudott pályára lépni. Arra büszkék lehetünk, hogy az egyéni bajnokságokban jól teljesítettek a balogunyomi sportolók, Gáspár Ervin a szenioroknál 23., míg Völgyi Ádám az ifjúságiaknál bronzérmes lett. Sajnos a hazai pályánk nem volt igazi hazai pálya, hiszen jóval több győzelmet szereztünk idegenben, mint a VAOSZ-ban. Ha már VAOSZ: december 3.-án bezárt a csarnok és mivel a tervek szerint csak március elején nyitják meg, így edzéslehetőség nélkül maradtunk. Zárójelben mondom: szeptember óta nem volt fűtés a csarnokban, nem volt éppen kellemes és egészséges olykor kimondottan hidegben edzeni és játszani. Mivel tehát csak márciusban nyit újra a VAOSZ, úgy döntöttünk, hogy a felkészülést már máshol kezdjük el és a tavaszi mérkőzéseinket is máshol játsszuk – ezentúl Répcelakon, a Répce Arénában lesz a hazai pályánk. Sőt, nem csak tavasszal, hanem hosszabb távon is ott edzünk és játszunk. Remélhetőleg mihamarabb belakjuk a pályát és a Szuperligában szereplő répcelaki együttestől is sokat tudunk tanulni. Egy biztos, remek körülmények várnak bennünk. A tavasz arról szól majd, hogy tovább építkezzünk és tovább fejlődjenek a fiataljaink, a következő bajnokságban pedig már merészebb céljaink is lehetnek.

Az NB I. Nyugati-csoportjának őszi végeredménye: 1. Pápai Vasas I. 17 pont, 2. Herend 17, 3. Oroszlány 14, 4. Bábolna 13., 5. Balogunyom TK 12, 6. TOPIDO Nagymizdó 12, 7. Csákánydoroszlói TE 11, 8. Sárvári Kinizsi 10, 9. Nyergesújfalu 10, 10. Soproni Sörgurítók 6, 11. Halogy SE-Boldizsár Trans 6, 12. Nagykanizsa 4.