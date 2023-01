Tavaly október közepén 13 éves rossz idegenbeli sorozatot tört meg a Kecskemét vasiakkal szemben, amikor 75-74-re tudott győzni a körmendi katlanban. A sérülésektől tizedelt Rába-partiak ugyancsak hosszú ideje, 2011 óta voltak nyeretlenek a kiskunsági gárda otthonában, ugyanakkor a hazaiaknál is hiányzott egy fontos láncszem, Klobucar személyében.

A találkozó első öt percében felváltva potyogtak a pontok, majd 11-10-es állásnál egy kisebb kihagyás elég volt ahhoz vendég oldalon, hogy a hazaiak kilenc ponttal lépjenek el (20-11). Ferencz után az összedrótozott Omenakát is be tudta cserélni Kocsis Tamás, majd nem sokkal később az új szerzemény, Adams is pályára lépett. A negyed végét sikerült megnyomnia a Körmendnek, amely Chambers harmadik triplájával négy pontra közelítette meg a lila-fehéreket (22-18). A folytatásban két percnyi kosárcsendet tört meg Ferencz hármasa, eltüntetve ezzel a hazai előnyt (22-21). Karahodzsics és Townes pontjaival igyekezett menekülni a Kecskemét, ám Mitchell révén tapadt a Körmend ellenfelére (26-25). Többször is fordíthatott volna a vasi gárda, ám döntő pillanatokban kimaradtak a helyzetek. A 17. percben Chambers negyedszer is betalált távolról, egálra hozva a meccset (30-30), majd két perccel később átvették a vezetést a piros-feketék (32-33). Borisov duplája zárta az első félidőt, amely 37-35-tel ért véget.

Szünet után a korábbiakhoz hasonlóan folytatódott a macska-egér harc, 2-3 ponttal járt a Kecskemét a Körmend előtt. Mitchellnek már vigyáznia kellett, mert a negyed elején begyűjtötte negyedik személyi hibáját. Townes kettesével négy ponttal vezetett a házigazda a 27. percben (49-45), ám Ferencz középtávolijával és Kiss Mátyás második hármasával ismét egyetlen ponttal a vendégek jártak előrébb (49-50). A harmadik negyed hajrája a Kecskemété volt, 55-51-ről fordultak rá az utolsó 10 percre a csapatok. A végjáték elején a házigazda tűnt élesebbnek, a Forray-alakulat a 34. percben Townes triplájával 66-59-re nyúlt el a piros-feketéktől, akik közelítés helyett tovább távolodtak vendéglátójuktól (74-64). Ez a hátrány már túl soknak bizonyult és bár küzdött becsülettel, végül kilenc ponttal alulmaradt az Egis Körmend a Kecskemét otthonában.



jegyzőkönyv

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend 81-72 (22-18, 15-17, 18-16, 26-21)

Kecskemét, 800 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P. Á., Tóth C., Farkas G.

Kecskemét: Townes 29/6, Ivkovics 4, Wittmann 2, Dramicsanin 12/3, Karahodzsics 14. Csere: Borisov 14/3, Fazekas –, Kucsera 6. Edző: Forray Gábor.

Körmend: Chambers 26/15, Mitchell 14/6, Kiss M. 6/6, Durázi 12, Cakarun 2. Csere: Ferencz 11/6, Omenaka 1, Adams –. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 2. perc:. 4-5. 7. perc: 15-11. 10. perc: 22-18. 13. perc: 24-21. 16. perc: 30-27. 20. perc: 37-35. 22. perc: 39-8. 26. perc: 45-43. 30. perc: 55-51. 32. perc: 62-54. 39. perc: 77-72.

Kipontozódott: Mitchell (40. perc).