A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 15 esztendős versenyzője, Rába Noémi a magyar válogatott tagjaként vett részt 12. Nations Cup női nemzetközi gálán. A kőszegi sportoló junior korosztályban, az 52 kilós súlycsoportban lépett kötelek közé Szerbiában. A negyeddöntőben és az elődöntőben is döntő fölénnyel nyert a második menetben, mindkétszer szerb ökölvívót múlt felül. A fináléban válogatottbeli csapattársával, Nyögéri Sárával (Vecsés) csapott össze. Elszántan, nagy szívvel küzdött, rögtön az összecsapás elején magához ragadta az irányítást, végül magabiztos győzelmet aratott, a dobogó legfelső fokán zárta a versenyt.

– Rendkívül büszkék vagyunk ökölvívónkra! – értékelt Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó egyesület vezetője, edzője. – Noémi ezzel az éremmel megszerezte második nemzetközi tornagyőzelmét – tavaly a Bornemissza Gergely Emlékversenyen gyűjtötte be az aranyat, azóta is rendre bizonyít. A jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érmek és a kiváló eredmények száma gyarapodjon.