Justin Edwards az amerikai időjárási nehézségek miatt a hétfőre tervezett indulás helyett csak szerda este tudott elindulni az Egyesült Államokból. A játékos csütörtökön este sikeresen megérkezett Körmendre. A játékengedély kiváltása azonban a vártnál lassabban halad, annak ellenére is, hogy mind a montenegrói szövetséggel, mind pedig a FIBA illetékeseivel felvette a körmendi klub a kapcsolatot.

– A jó hír, hogy Justin már itt van Körmenden, a rossz viszont az, hogy a ZTE ellen még biztosan nem számíthatunk rá – tájékoztatott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Hiába próbáltunk minden követ megmozgatni, sajnos az év végi, illetve év eleji szabadságolások miatt nem sikerült időben elintézni Justin papírjait. Így azokkal kell kivívnunk Egerszegen a győzelmet, akik hadra foghatók – fogalmazott a tréner.

A zalaiaknak jól megy mostanság, zsinórban három győzelmet könyvelhettek el, és Pakson is mindössze egyetlen ponttal maradtak alul, így kijelenthető, hogy hetek óta remek formának örvend a Krasovec-legénység.

– Az itthoni egypontos sikerünk ellenük nagyon sokat ér, viszont akkor még többet érne, ha Egerszegen is győzni tudnánk – tekintett a rangadó elé Kocsis Tamás. – Megint csak nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen Brandon Parrish már nincs, Justin Edwards pedig még nincs a csapat szolgálatában. A ZTE talán az egyik kellemes meglepetése az idei bajnokságnak, stabilan játszik, fontos találkozóit rendre megnyeri, ugyanakkor nincs kiemelkedő sztárjátékosa, de csapatként az egyik legjobban működő együttes az NB I.-ben. Krasovec mester szépen összerakta alakulatát, jól kiegészítik egymást a magyar és a külföldi játékosok. Az Oroszlány ellen többször is lezárhattuk volna a meccset, de olyan hibákat követtünk el, amelyek a ZTE ellen biztos nem férnek bele. Nálunk a védekezés lesz kulcsfontosságú, mert a támadások eddig is működtek – leszámítva a Szolnok ellen. Wendell Mitchell 90 százalékos állapotban van, nagyon jól tért vissza az OSE ellen, nem hiába hangsúlyoztam a korábbi hetekben, hogy az ő hiánya erősen érezteti hatását a csapat játékán. Durázi Krisztofer sincs még 100 százalékos állapotban, de teljesértékű edzésmunkát végez, és emellett rengeteg erőfeszítést tesz azért, hogy ne újuljon ki a hátproblémája – zárta szavait a tréner.

A szombati szomszédvári derbire minden vendégjegy elfogyott, ezért az Egis Körmend vezetősége arra kéri szimpatizánsait, hogy ne vásároljanak belépőt a hazai szektorba az esetleges atrocitások elkerülése érdekében.