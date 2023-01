Ceglédi VSE–AVUS 11-3 (3-1, 5-1, 2-0, 1-1). Cegléd, 100 néző, OB I/B-s vízilabda-márkőzés, 14. forduló, vezette: Duray, Győri.

AVUS: Antoni – Hajmási, Csaba, Juhász S., Szőke, Sági, Maciejewski 1. Csere: Sárközi, Berényi 2, Makrai, Makarenko, Kovács K., Kertész. Edző: Zoufal Norbert.

A Cegléd legjobb gólszerzői: Czigány, Magyar, Balaska, Koltay, Simon 2-2.

A tavaszi szezon első mérkőzésén az AVUS közvetlen riválisához, az egy hellyel, de ugyanannyi ponttal mögötte álló Ceglédhez utazott. Az őszi mérkőzésen Szombathelyen 9-9-es döntetlent játszottak a csapatok.

A hajnali kelés és a hosszú utazás ellenére a vendégek szereztek vezetést, igaz, a gólra közel négy percet kellett várni: a lengyel légiós, Maciejewski talált be (0-1). Aztán a gyengén védekező vasiak mellett két perc alatt háromszor is betaláltak a hazaiak, így az első negyed után már a ceglédiek vezettek (3-1). A második negyed még rosszabbul alakult az aligátorok számára. Sorban lőtték góljaikat a hazaiak, zsinórban ötször is betaláltak az indiszponált vendégek ellen, így szinte már ekkor eldöntötték a három pont sorsát (8-1). A negyed vége előtt Berényi valamit kozmetikázott az eredményen (8-2). A harmadik negyedben Simon használt ki egy emberelőnyös helyzetet (9-2). A vendégek rengeteget hibáztak támadásban, képtelenek voltak gólt szerezni. Az utolsó negyedre már eldőltek a lényeges kérdések, a ceglédiek 10-2-re vezettek. Ez látszott is a játék színvonalán, mindkét csapat sokat cserélt, Berényi betalált, de többre már nem futotta a vasiak erejéből. A Ceglédé volt az utolsó,szó, Balaska fél perccel e lefújás előtt beállította a 11-3-as végeredményt.

Az AVUS csak az első negyedben játszott elfogadhatóan, ezt követően szétesett a védekezése és a támadójátéka is, nagy pofonba szaladt bele. Három dobott góllal nem lehetett pontot szerezni.