Komáromi VSE–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 26-28 (15-14). Tatabánya, női NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Benya-Hantos D., Kovács K.

SZKKA: Christe 1, Fritz, Balog (kapusok), Pődör R. 13, Kulcsár 2, Pődör B. 3, Dombi, Varga N., Kiskartali 2, Szmolek 4, Horváth A. 2, Balogh P. 1. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4-4. 19. p.: 9-8. 27. p.: 13-12. 36. p.: 17-17. 46. p.: 19-20. 56. p.: 23-24.

Kiállítások: 14, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/4, ill. 5/5.

Pődör Zoltán, az SZKKA vezetőedzője egy kis meglepetéssel is készült a KVSE-nek, ugyanis egy új játékos tűnt fel a szombathelyiek keretében Dombi Luca személyében. A játékos tavaly nyáron az NB I.-es Kisvárda színeiben jelentette be visszavonulását, de most úgy néz ki, az SZKKA kedvéért ismét visszatért a harctérre.

A rangadó első perceiben a vasiak szereztek kétgólos előnyt (1-3), ám egy 4-0-ás sorozattal hamar fordított a házigazda (8-5). A 14. percig tartotta magát a hazai alakulat, amely előtt nagy lehetőség adódott Szmolek kétperces kiállításakor. Kihasználni azonban nem tudta az emberelőnyt, hét percen keresztül gólképtelen volt a KVSE. Az SZKKA fokozatosan lopta a távot, mígnem a 26. percben ismét egál lett a meccs (12-12). A fordítás nem jött össze, egygólos előnyben maradt a házigazda a szünetben (15-14).

Térfélcsere után folytatódott a kergetőzés. A 40. percben tört meg a jég, Pődör Rebeka nyolcadik találatával hosszú idő után ismét az SZKKA vezetett (17-18). A 45. és a 46. percben Karalyost és Temest is leküldték két percre, kettős emberelőnybe kerültek a vendégek, akik két góllal léptek el (19-21). Őrült hajrát hozott a meccs: egyenlített, majd fordított a Komárom, aztán újfent ellépett kettővel a Pődör-csapat és meg is nyerte az oly fontos rangadót.