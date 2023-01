Nem lesz ott a január 16-án kezdődő Australian Openen a torna kétszeres bajnoka, Oszaka Naomi – a korábbi világelső visszalépéséről a WTA a hivatalos honlapján számolt be. Az elmúlt hónapok ismeretében nem meglepő, hogy kihagyja az Australian Opent, hiszen a japán teniszező csak két teljes hosszúságú mérkőzést nyert meg tavaly április óta. Oszaka 2022-ben már az első fordulóban búcsúzott a Roland Garroson és a US Openen, Wimbledonban pedig el sem indult – többek között ezért is csúszott vissza a 42. helyre a világranglistán. A visszalépés okai ismeretlenek.