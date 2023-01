A bajnokság tavaszi szezonja a 17. fordulóval hétvégén rajtol, ám kedden az őszről – az FTC nemzetközi kupaszereplése miatt – elmaradt Zalaegerszeg-Ferencváros (18.30, Tv: M4 Sport) meccsel már megkezdődik a labdarúgó NB I. Téli szünet révén nagy változások nem történek a csapatok játékoskereteiben – ám így is akadtak érdekességek. És ne feletsük: noha szombaton indul a bajnokság, február elejéig még lehet igazolni. Edzőt egyetlen klub sem váltott a télen.

A listavezető FTC csupán egy játékost, a suriname-i válogatott védőt Myenty Abenát igazolta a Slovan Bratislavától, a hátvéd, Thelander pedig családi okok miatt hazaigazolt Dániába. A második helyezett Kecskeméthez kölcsönben Debrecenből Horváth Krisztofer érkezett. A harmadik Kisvárda két légióst igazolt, három pedig távozott. A Puskás Akadémiához fűződik a tél legnagyobb fogása, a felcsútiak leigazolták az egyszeres svéd válogatott támadót, Jonathan Levit. A ZTE – amely egyedüliként nem utazott külföldi edzőtáborba – kerete nem változott a télen. Viszont visszatérhet a kispadra a korábban eltiltott holland edző, Ricardo Moniz. A paksiak megszerezték Soroksárról a ferencvárosi nevelésű Haris Attilát, míg a hetedik Debrecenből perememberek távoztak – és a montenegrói Stefan Loncar érkezett. Az őszi csalódást keltő nyolcadik hely után a Mol Fehérvár erősíteni próbált a nyáron. A piros-kékek leigazolták a norvég Tobias Christensent és a hondurasi válogatott Deybi Florest. Legjobban a kiesés elöl menekülő, kilencedik helyen álló Mezőkövesd vásárolt be, a borsodiak nem kevesebb, mint hét futballistát igazoltak. Mezőkövesdre szerződött például Budapest Honvédból a korábbi tízszeres válogatott középpályás, Nagy Dominik is. A tizedik helyen tanyázó Újpest megszerezte a korábbi szlovén gólkirályt, a legutóbb Thaiföldön futballozó szerb Ognjen Mudrinszkit. Rajta kívül a négyszeres luxemburgi válogatott védő, Tim Hall érkezett a Megyeri útra. Az újpestiek tehát úgy fest, jól igazoltak a télen. A két kiesőhelyen lévő együttes, a Budapest Honvéd és a Vasas viszont nem igazán erősített. A kispestiek csupán a Győrött kölcsönben futballozó Benczenleitner Barnát igazolták le. A Vasas szerződtette a korábban a Haladásban is futballozó, most Diósgyőrből szabadon igazolható Hegedűs Jánost. Ugyanakkor elveszítették a korábbi válogatott Pátkai Mátét. A korábban a szombathelyi Horváth Rajmund felé látványosan köpő középpályásnak elszakadt a keresztszalagja, tavasszal már nem léphet pályára.

Az NB I. góllövőlistáját tíz góllal Eduvie Ikoba (ZTE) és Varga Barnabás (Paks) vezeti. 8 gólos: Adama Traoré (FTC). 7 gólos: Kenan Kodro (Mol Fehérvár), Ryan Mmaee (FTC). 6 gólos: Stefan Drazic (Mezőkövesd), Camaj Driton (Kisvárda), Nenad Lukic (Budapest Honvéd), Rafal Makowski (Kisvárda).

A bajnokság utolsó, 33. fordulóját május 27-én rendezik, míg a Mol Magyar Kupa döntőjére május 3-án kerül sor.