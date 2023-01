Sánta Roland érdekes, színes egyénisége a Vas megyei amatőr futballnak – aki csapatával, a Futer Tűzifával megnyerte a Szilveszter Kupát a nyílt mezőnyben, egyben a legjobb kapusnak járó különdíjat is kiérdemelte.

Sánta Roland 17 évesen, 1997-ben lépett pályára először a Szilveszter Kupán - azóta nem rendeztek nélküle tornát. A sikerek sem kerülték el, ugyanis 2010-ben megnyerte az amatőr tornát a Snapival, 2015-ben pedig a Jumbo Intertrans csapatával lett ezüstérmes – érdekesség, hogy mindkét alkalommal még mezőnyjátékosként, ráadásul a Jumbóval gólkirály is lett. A Bunstift gárdájával viszont már kapusként jutott a csúcsra 2016-ban, a profik között. Végül jött a tavalyi, 2022-es torna, melyet a Futer Tűzifával megnyert, és megválasztották a legjobb kapusnak.

– Nagyon szeretem a Szilveszter Kupát, egyedi a hangulata, nem vitás, hogy komoly presztízzsel rendelkezik – árulta el Sánta Roland. – Évről évre jó csapatok, jó futballisták lépnek pályára, a nézőtér is mindig zsúfolt. Természetesen jól esik, ha az ember teljesítményét egyéni díjjal ismerik el, de számomra mindig a csapat sikere a legfontosabb. Mindig minden meccsen a győzelemért lépek pályára, minden mérkőzést komolyan veszek. Érdekesség, hogy birkózóból lettem futballista, nagypályán játszottam Gencsen, Jákon, Vasszécsenyben, végül a Spariban – a Szécsennyel futballozhattam az NB III.-ben. 2002-óta pedig Ausztriában játszom. Kispályán pedig hosszú évek óta a Jumbo Intertransz csapatát erősítem. Nagypályán kizárólag kapus vagyok, kispályán viszont, ha kell, kimegyek mezőnybe is. Magamtól lettem kapus, midenféle gyerekkori alapképzés nélkül. A reflexeim mindig rendben voltak, nem volt gond a vetődéssel, soha nem féltem az ütközésektől - de technikailag Szarka Zoltán tette nálam rendbe a dolgokat, akinek közel egy évig látogattam a kapusedzéseit. Most 43 éves vagyok, de nem tervezem, hogy a közeljövőben visszavonulok – jól megy a játék, élvezem a futball, fizikailag rendben vagyok, nehezen tudom elképzelni az életem meccsek nélkül. És természetesen, ha nem jön semmi közbe, ott leszek a 37. Szilveszter Kupán is!

Halmosi Pétert nem kell bemutatni senkinek – „Cucu” csapatával, a Május 1 Étteremmel megnyerte az öregfiúk küzdelmét, továbbá a legjobb mezőnyjátáékosnak bizonyult.

– Közösségi oldalamra is kiraktam, hogy a Haladás-ifi összeállt, mert a Május 1-es csapattársakkal mind fociztam a Haladás utánpótlás együtteseiben, együtt nőttünk fel – fogalmazott Halmosi Péter, aki jelenleg a Király SE labdarúgója. – Ez volt a harmadik tornám a Május 1-gyel. Első alkalommal bronzéremmel zártunk, majd jött a Covid, amikor kimaradt egy év, aztán tavaly ismét a dobogó harmadik fokán végeztünk a kategóriánkban. Már három évvel ezelőtt is befértem az öregfiúkba, mert akkor még csak 35 felettinek kellett lenni, idén azonban 40+-ra emelték a résztvevők életkorát a kategóriában. Idén kicsit bizonytalan voltam, hogy akarom-e még én ezt, de aztán a társak rábeszéltek, így végül beadtam a derekam és nem bántam meg. Jól jön ez a kis mozgás ilyenkor, mert a Királyban is szünet van, majd csak jövő szerdán kezdjük el az alapozást – adott tájékoztatást a Haladás egykori emblematikus játékosa, akinek elmondása szerint valamennyi öregfiúk találkozón telt ház volt a Haladás-csarnokban. – Az elmúlt évekhez képest szerintem ez volt a legjobb torna – vélekedett Cucu. – Ez nagyban annak is köszönhető, hogy nagy érdeklődés övezte a 2022-es Szilveszter Kupát is, amelyre ilyen sokan az utóbbi években nem voltak kíváncsiak. Jók ezek a teremfocitornák, emlékszem anno a Debrecennel meg is nyertünk egy NB I.-es csapatok részvételével szervezett teremfoci kupát, de az is emlékezetes marad, amelyet a Haliba való visszatérésemkor Szombathelyen szerveztek, akkor Aczél Zoli volt az edzőnk. Hiányoznak ezek a tornák, talán ezzel a mostani játékosok is így vannak, hiszen különleges milliője van ezeknek a meccseknek, persze sokan meg inkább a sérülésveszélyt látják benne – főleg klubvezetők –, ezért inkább nem erőltetik.

A korábban a Haladásban, nyár óta az ETO FC-ben szereplő Kiss Bence a nyílt mezőnyben első helyen végzett Futer Tűzifa kulcsjátékosa volt.

– Tavaly egy másik csapattal, az M-Flexxel megnyertem a tornát, azelőtt pedig – szintén a Futer Tűzifával – ezüstérmesek lettünk – mondta Kiss Bence. – Összeszokott, baráti társaságból álló csapatunk van, mellyel a csoportból könnyen továbbjutottunk, az elődöntőben viszont megszenvedtünk a korábbi csapattársaimmal, Rózsa Dániellel és Doktorics Áronnal felálló Szikra Autókozmetika ellen, büntetőkkel sikerült nyernünk. A döntőben már viszonylag simán győztünk a jó erőkből álló Petrovics Apartmanház ellen. Mindig örömmel jövök a Szilveszter Kupára, jó a hangulat, jók a csapatok, sok ismerőssel találkozok. Szeretek kispályázni, úgyhogy a következő tornán is itt a helyem!