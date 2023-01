Az idei racketlon (asztalitenisz, tollaslabda, fallabda, tenisz) világbajnokságnak Bécs adott otthont. Ahol Sákovics Péter a +60-as korosztályban párosban – Károlyi Tiborral az oldalán – aranyérmet szerzett. Újabb sikerével már 18 vb-győzelemnél tart, ezzel minden idők legeredményesebb racketlonosa lett! A vb-n vegyespárosban, +55-ös kategóriában még egy ezüstérmet is begyűjtött a német Carola von Heimburg partnereként. A Cseh Openen is rajthoz állt: egyéniben nyert (+60), míg lányával, Sákovics Virággal nyílt vegyespárosban is a legjobbnak bizonyultak.

A tenisz szezon is mozgalmasan alakult Sákovics Péter számára. A szenior (+60) világbajnokságon az Egyesült Államokban, Floridában pályafutása legjobb eredményét érte el egyéniben (17. hely 140 indulóból) és párosban (9. hely) is. A válogatott tagjaként pedig sikeresen szerepelt a csapat vb-n (9. hely). A HVSE teniszezőjeként állt rajthoz az Európa-bajnokságon Horvátországban, Veli Losinjban, ahol (+60) vegyespárosban bronzérmes lett Bogár Szabó Évával. De több nemzetközi +60-as versenyen is kiválóan teljesített (Karlovy Varyban egyéniben és párosban is 2. hely, Budapesten mixben 2. és párosban 3. hely, Zalaegerszegen párosban 3. és mixben 2. hely). A Szabolcsveresmartonon rendezett vidékbajnokságon (+60) tarolt, megnyerte az egyénit, a párost és a vegyespárost is. A Budapest Bajnokságon (+60) párosban és vegyespárosban is bajnoki címet szerzett, míg egyéniben sérülés miatt „csak” bronzérmes lett. Az OB-n vegyespárosban (+55) Balta Rózsával szerzett ezüstérmet. Keszthely (+55) és Szombathely (+45) szenior bajnokságát is megnyerte egyéniben és párosban – párosban Koltay Árpáddal.

Fallabdában Tihanyban nyert nemzetközi tornát (+55).

– Sikeres volt a mögöttünk hagyott év, elégedett is vagyok. Igaz, a Covid hatása még érződött, főleg racketlonban és fallabdában, pár verseny azért belefért volna még a menetrendembe, mert fizikálisan jónéhány mérkőzést azért maradt bennem – összegzett Sákovics Péter.