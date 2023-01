A címvédő, listavezető Falco KC idei egyetlen bajnoki vereségét éppen a Kaposvártól szenvedte el: a második fordulóban, még október elején győzött 84-79-re Szombathelyen a Kaposvár – óriási meglepetésre. Azóta viszont sorozatban 12 bajnokit nyert meg a sárga-fekete gárda – és ezúttal is esélyesként lépett pályára. Főleg annak tükrében, hogy a kaposvári klub a mérkőzés előtt bontott szerződést a sérüléssel bajlódó Csorvási Milánnal, Krnjajski Borisz kénytelen volt kihagyni az összecsapást, Hendlein Roland pedig koránt sem százszázalékos állapotban vállalta a szereplést.

Jó iramban kezdtek a felek – a motivált hazaiak megpróbálták meglepni ellenfelüket. Jó ideg fej-fel mellett haladtak a csapatok, váltott vezetést mutatott a tábla. De a Falco érezhetően higgadtan, csapatként, a saját ritmusában játszott. Ettől függetlenül a második etapban is okoztak kellemetlen pillanatokat a hazaiak – 34-31-es állásnál kért időt Konakov mester. Pontosabb játékra váltott a Falco, érkeztek a triplák, a szünetben már a vendég vezetett (20. perc: 43-47).

Visszatérve a pályára ritmust váltott a Falco – és ekkor már a védekezése is remekül működött. Perl vezérelte a hazai rohamokat, de több szombathelyi játékos is ponterősen kosárlabdázott. Nem tudta tartani a lépést a fáradni látszó Kaposvár, így a harmadik negyed végére el is dőlt az összecsapás sorsa (30. perc: 54-76). A záró játékrészben sem lassított a Falco (54-84) – végül kiütötte ellenfelét.

Jegyzőkönyv

Kométa Kaposvári KK–Falco-Vulcano energia KC Szombathely 61-86 (24-25, 19-22, 11-29, 7-10)

Kaposvár, 1000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur, Tóth C., Balogh Gy.

Kaposvár: I. Brown 17/6, Petersen 8/6, Puska B. 4, Gabric 16/12, Hughes 12. Csere: Paár –, Hendlein –, Halmai 4, Antalics –. Edző: Ivan Rudez.

Falco: Pot 13/6, Z. Brown 3/3, Kovács B. 5/3, Tiby14/3, Keller 7/3. Csere: Perl24/3, Cowels 6/6, Barac 5, Verasztó 3/3, Krivacsevics 6, Sövegjártó –, Takács Z. –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 4-4. 6. perc: 13-14. 8. perc: 16-18. 12. perc: 27-28. 14. perc: 32-31. 16. perc: 37-33. 18. perc: 41-36. 23. perc: 48-58. 25. perc: 48-63. 28. perc: 49-74. 34. perc: 54-82.

Kipontozódott: Halmai (37.).



Milos Konakov: – Tudtam, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, mert a Kaposvár jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat. Az első 15 percben nem védekeztünk jól, sok könnyű kosarat kaptunk. A folytatásban viszont már jobban teljesítettünk, ráadásul a hazai játékosok el is fáradtak, mi pedig rátaláltunk a ritmusunkra.