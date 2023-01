Visszatérve a pályára az SKC megszerezte az első hármasát – a nyolcadik soproni triplakísérlet ért célba. Nagy erőfeszítések közepette próbált zárkózni. És vissza is jött a meccsbe, 37-35-ös állásnál gyűjtötte maga köré a tanítványait Konakov mester. Keményedett a csata – a Falco támadójátéka erősen akadozott. A Sopron pedig ott loholt ellenfele nyomában, többször is egyenlíthetett volna, de rosszul dobott, pechjére a Falco jól lepattanózott. Perl játéka jelentette a különbséget a hullámzó meccsen – hét pontos Falco-előnyt mutatott az eredményjelző a szünetben (20. perc: 44-37).

Fordulás után a Falco próbálta megához ragadni az irányítást, és úgy tűnt, hogy sikerült is – ráadásul a 23. percben második sportszerűtlen hibája miatt kiállították a vendégek légiósát, Andre Jonest (50-42). De a Sopron, ismét, sokadszor is felzárkózott. Hogy aztán a Falco ismét meglépjen (27. perc: 58-48) a sok hibával tarkított, szenvedős, feszült hangulatú meccsen. Sőt, a játékvezetők fokozták a feszültséget: két technikai, reklamálás miatt Keller is ki lett állítva – totális káosszal, Papp Péter játékvezető főszereplésével ért véget a harmadik negyed, Konakov edző is technikait kapott. De a Falco stabil előnye birtokában kezdhette a záró játékrészt (30. perc: 62-52). A folytatásban pedig már egyértelműen a Falco diktálta a tempót – elfáradt a Sopron (33. perc: 70-55). Pontosabbnak, gyorsabbnak tűnt a házigazda, egyre nőtt a különbség (36. perc: 79-59). Csak a különbség mértéke maradt kérdéses, teljesen szétesett a vendég. A végére a Konakov mester a fiatalokat küldte pályára, így „csak”11 ponttal kapott ki a Sopron.

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC 86-75 (26-22, 18-15, 18-15, 24-23 )

Szombathely, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Papp P., Nagy V., Frányó P.

Falco: Pot 9/3, Kovács B. 6/3, Brown 7, Tiby 18/9, Keller 5. Csere: Perl 24, Barac 6, Cowels 11/9, Krivacsevics –, Sövegjártó –, Verasztó –, Takács Zs. –. Edző: Milos Konakov.

Sopron: Joseph 22/6, Jones 8, Valerio-Bodon 4, Barnett 9/3, Durham 8. Csere: Molnár M. 13, Supola 5, Sitku 3/3, Csendes –, Takács N. 3/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5-2. 7. perc: 17-17. 13. perc: 34-24. 16. perc: 37-35. 20. perc: 44-37. 23. perc: 50-42. 27. perc: 58-48. 30. perc: 62-52. 33. perc: 70-55. 36. perc: 79-59.

Kiállítva: Keller (30.), ill. Jones (23.).