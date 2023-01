Az elszabaduló rezsiárak miatt több önkormányzat, sportegyesület is jelentős takarékossági intézkedéseket hozott. A szomszéd vármegyében, Sopronban például az idén télen nem nyitott ki a műjégpálya. A kőszegi jégpálya nem volt ismeretlen számukra, hiszen a korábbi években, ősszel és tavasszal tartottak már itt edzéseket – most ezt toldották meg három hónappal. – Amikor öt éve megnyitottuk Kőszegen a jégpályát, az volt a célunk, ha ne csak a téli időszakban legyünk nyitva – kezdte Soós Attila, a létesítmény üzemeltetője. – Így mi az év nyolc hónapjában fogadjuk a korcsolyázókat. A helyi csapat mellett jó együttműködés alakult ki a szombathelyi Nyugati Eszkimók és a soproni Jégtörők egyesülettel is.

A tervek szerint a sátras fedésű csarnokot a tavasszal elbontják és újat építenek a helyére. – Azt látjuk, hogy a költségek három-ötszörösére emelkednek. A könnyűszerkezetes létesítményt gazdaságosabbak lehet üzemeltetni.

Fotós: © Unger Tamás

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere kiemelte: az önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogatja a helyi sportot, és „lobbizunk, azért, hogy újra legyen úszási lehetőség Kőszegen”. A jégpálya területét annak idején ingyenesen biztosította a város. – A triatlon és úszó klub a szülők aktív közreműködésével egyesületi szinten foglalkozik a tehetséges gyerekekkel – mondta a polgármester. – A városi uszoda két éve bezárt ugyan, de az igazán kitartó fiatalok továbbra is sportolnak. Reggel fél hatkor indulnak, hogy beérjenek Szombathelyre, a hat órai edzésre. Ezután pedig irány haza, az iskolába.

A polgármester úgy látja, többen is úsznának, sportolnának aktívabban, de sokan nem tudják vállalni a hajnali kelést. Ez is mutatja, hogy rendezni kell a kőszegi uszoda ügyét.