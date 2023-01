Remekül kezdte 2023-at a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt alakulata, amely a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében nagyon simán búcsúztatta az NB I.-es Alba Fehérvárt, míg az NB I/B. legutóbbi fordulójában idegenben arattak fölényes diadalt Pődör Zoltán lányai az Algyő elleni idegenbeli rangadón. Újabb bajnoki győzelmével jelenleg harmadik a tabellán az SZKKA.

– Intenzív, tempós mérkőzésre készültünk, ami nekünk általában mindig fekszik. Sok támadást vezettünk, sok gólt szereztünk, ugyanakkor több ziccert is kihagytunk – mindent egybevetve nem volt ez annyira extrameccs, viszont ez semmit sem von le győzelmünk értékéből. Azt gondolom, hogy a tavalyi év végi Eger elleni találkozónk egy fordulópont volt a csapat életében, mert az a vereség szemmel láthatóan borzasztóan zavarta a lányokat is. Ennek következtében egy teljesen más mentalitásban vágtunk neki a téli felkészülésnek a két ünnep között. Azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban összeállt az együttes, és a szezon elején megkezdett munka mostanra érett be. Az utóbbi két találkozónkon már olyan teljesítményt nyújtottunk és olyan eredményt értünk el, amire valóban büszkék lehetünk. Az Algyő ellen is voltak ugyan hullámvölgyek egy-egy játékosunknál, de ezekből az őszi meccsekhez képest sokkal könnyebben ki tudtunk jönni.

Pődör Zoltán kiemelte, mérföldkőnek számít majd a soron következő hétvégén a Vasas elleni rangadó, valamint a két hét múlva esedékes komáromi visszavágó.

– Két nagyon fontos meccs jön, ami, ha sikeresen lezajlik, akkor kicsit megnyugodhatunk, addig viszont ezer fokon kell égnünk és tenni a dolgunkat. Amennyiben a Vasas és a Komárom-mérkőzést is győzelemmel abszolváljuk, büszkén és örömmel értékelhetjük az év eleji rajtot. Viszont egy pillanatra sem dőlhetünk hátra, mert a hazai Vasas-meccs után lesz egy kecskeméti túra, majd következik az angyalföldiek elleni visszavágó. Számításaim szerint nagyjából március végére el is dőlhet a bajnokság, vagy legalábbis már körvonalazódhat a két feljutó. Tehát nem véletlenül nyomtuk meg ezt az évkezdést és kezdtük el időben a felkészülést. Nagyon jól jött a Fehérvár elleni kupameccs, hiszen kiválóan passzolt a menetrendünkbe és nagy örömünkre remekül zárult. Az volt a célunk, hogy a bajnoki pontvadászat folytatására olyan állapotba kerüljünk, amelynek köszönhetően a versenytársakat le tudjuk gyűrni. Sokszor elmondtuk, a szezonkezdés nem úgy sikerült, ahogy mi azt szerettük volna, hiszen sérültjeink ellenére is minimális pontveszteséggel kellene a tabella élén 0állnunk. Az a nagy szerencsénk, hogy meglehetősen eléggé hektikus az idei másodosztályú bajnokság. Most az a helyzet, hogy kettő pontra vagyunk lemaradva az éllovas Vasastól, ami abszolút ledolgozható hátrány, pláne annak fényében, hogy a következő hetekben kétszer is összecsapunk a fővárosiakkal.

Pődör Zoltán a szurkolókról sem feledkezett el. Mint mondta, külön köszönet jár azoknak, akik elkísérték a csapatot az Algyő elleni összecsapásra, és abban bízik, hogy az elkövetkező fontos rangadókon is sokan buzdítják majd a lányokat.