Óriási csatában verte vasárnap a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia a Komáromot idegenben (26-28).

– A KVSE ellen az első fordulóban elszenvedett fiaskó rányomta bélyegét a csapat első féléves teljesítményére. A fő kérdés az volt, vissza tudunk- e zökkenni a korábbi sikeres kerékvágásba – fogalmazott Pődör Zoltán, az SZKKA vezetőedzője. – Az első félidőben volt legalább 10 ziccerünk volt, amit kihagytunk. Lerohantunk, futottunk, de bődületesen sok helyzetet puskáztunk el. De szerencsére ez sem szegte kedvünket. A második félidőben számtalanszor lehetőségünk volt egyenlíteni, fordítani, de a fiatalos hév még érezteti hatását. A hajrát jobban bírtuk fizikálisan, ez döntőnek bizonyult. A Komárom elleni siker azért is fontos, mert ezáltal legyőztük saját magunkat is. Hozzáteszem, ez jóval keményebb meccs volt annál, mint amit az első fordulóban elveszítettünk. Nem emlékszem arra, hogy lett volna ehhez hasonló rangadónk, amelyen hátrányból felállva fordítunk és meg is tudjuk tartani az eredményt. Ezúttal is remekelt, igazi vezér volt elől-hátul Pődör Rebeka, Christe Dalmának is voltak fontos védései, de összességében mindenki küzdött, hajtott a sikerért. Külön köszönet a szurkolóknak, mintegy 40-en kísértek el minket a rangadóra.

Dombi Luca SZKKA-mezben – az NB I.-es Kisvárda korábbi beállósa az előző szezonban 108 gólt szerzett. Magánéleti okokból tavaly felhagyott a kézilabdázással, viszont Pődör Zoltán felkérésére azonnal igent mondott. Bár fél évig nem fogott labdát, öt edzés után már segíteni tudta új csapatát, főleg védekezésben voltak fontos megmozdulásai. A válogatott beállóval szezon végéig szóló szerződést kötött a klub.